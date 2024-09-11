Як отримати пенсіонеру допомогу в Польщі — Finance.ua

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Як отримати пенсіонеру допомогу в Польщі

Особисті фінанси
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Як отримати пенсіонеру допомогу в Польщі
Як отримати пенсіонеру допомогу в Польщі
В Польщі пенсіонери можуть отримати допомогу. 500 Плюс для пенсіонерів — це допомога, призначена в основному для людей похилого віку. Про це пише ukrainianinpoland.pl.
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Хто може отримати

Її можуть отримати як люди похилого віку, які не можуть жити самостійно або потребують допомоги опікуна, так і дорослі, які не можуть дозволити собі житло.
Офіційна назва допомоги — 500+ для нездатних до самостійного проживання.
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Цю допомогу виплачує установа соціального страхування. Програма 500+ для осіб, неспроможних до самостійного існування, діє з 2019 року, і з того часу нею скористалося вже багато польських громадян.
Якщо ви доглядаєте за особою з інвалідністю або літньою людиною, ви також можете розраховувати на допоміжні виплати в Польщі.

Які документи потрібні

Для того, щоб пенсіонер або інша повнолітня особа могла подати заяву на отримання допомоги, необхідно зібрати всі необхідні документи, щоб потім піти з ними до установи соціального страхування.
Для призначення допомоги потрібні наступні документи:
  • підтвердження того, що особа є непрацездатною або що вона є недієздатною,
  • підтвердження повної непрацездатності в сільському господарстві та нездатності до самостійного проживання;
  • підтвердження повної непрацездатності та нездатності до самообслуговування.
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Отже, якщо у вас є хоча б один з цих документів, ви маєте право розраховувати на таку допомогу. Крім того, до заяви необхідно додати документи:
  • довідку про стан здоров’я (повинна бути видана лікарем не раніше, ніж за місяць до подачі заяви)
  • інші медичні документи, що підтверджують інвалідність особи (карта профілактичних оглядів тощо)
  • бланк заяви про надання допомоги. Її можна завантажити заздалегідь і заповнити. Вона доступна за цим посиланням;
  • декларація про право на допомогу у зв’язку з непрацездатністю. Її також можна завантажити та заповнити заздалегідь. Декларація доступна за цим посиланням.

Хто ще може подати заявку на 500+

На допомогу можуть розраховувати не лише люди похилого віку. Вона також передбачена для інших дорослих. Для цього ви повинні відповідати принаймні одному з таких критеріїв:
  • ви маєте підтверджену інвалідність;
  • ви є літньою людиною, яка не може жити самостійно;
  • ви є особою похилого віку, якій вже виповнилося 75 років;
  • Ваш щомісячний дохід не перевищує 2 419,33 злотих.
Пам’ятайте, що розмір субсидії залежить від того, наскільки близьким до максимального порогу є ваш дохід.

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За матеріалами:
Finance.ua
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