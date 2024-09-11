Як отримати пенсіонеру допомогу в Польщі — Finance.ua

Як отримати пенсіонеру допомогу в Польщі Вчора 09:13 — Особисті фінанси

Як отримати пенсіонеру допомогу в Польщі

В Польщі пенсіонери можуть отримати допомогу. 500 Плюс для пенсіонерів — це допомога, призначена в основному для людей похилого віку. Про це пише ukrainianinpoland.pl

Хто може отримати

Її можуть отримати як люди похилого віку, які не можуть жити самостійно або потребують допомоги опікуна, так і дорослі, які не можуть дозволити собі житло.

Офіційна назва допомоги — 500+ для нездатних до самостійного проживання.

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Цю допомогу виплачує установа соціального страхування. Програма 500+ для осіб, неспроможних до самостійного існування, діє з 2019 року, і з того часу нею скористалося вже багато польських громадян.

Якщо ви доглядаєте за особою з інвалідністю або літньою людиною, ви також можете розраховувати на допоміжні виплати в Польщі.

Які документи потрібні

Для того, щоб пенсіонер або інша повнолітня особа могла подати заяву на отримання допомоги, необхідно зібрати всі необхідні документи, щоб потім піти з ними до установи соціального страхування.

Для призначення допомоги потрібні наступні документи:

підтвердження того, що особа є непрацездатною або що вона є недієздатною,

підтвердження повної непрацездатності в сільському господарстві та нездатності до самостійного проживання;

підтвердження повної непрацездатності та нездатності до самообслуговування.

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Отже, якщо у вас є хоча б один з цих документів, ви маєте право розраховувати на таку допомогу. Крім того, до заяви необхідно додати документи:

довідку про стан здоров’я (повинна бути видана лікарем не раніше, ніж за місяць до подачі заяви)

інші медичні документи, що підтверджують інвалідність особи (карта профілактичних оглядів тощо)

бланк заяви про надання допомоги. Її можна завантажити заздалегідь і заповнити. Вона доступна за цим посиланням;

декларація про право на допомогу у зв’язку з непрацездатністю. Її також можна завантажити та заповнити заздалегідь. Декларація доступна за цим посиланням.

Хто ще може подати заявку на 500+

На допомогу можуть розраховувати не лише люди похилого віку. Вона також передбачена для інших дорослих. Для цього ви повинні відповідати принаймні одному з таких критеріїв:

ви маєте підтверджену інвалідність;

ви є літньою людиною, яка не може жити самостійно;

ви є особою похилого віку, якій вже виповнилося 75 років;

Ваш щомісячний дохід не перевищує 2 419,33 злотих.

Пам’ятайте, що розмір субсидії залежить від того, наскільки близьким до максимального порогу є ваш дохід.

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