Як отримати пенсії без світла та зв'язку — Finance.ua

Як отримати пенсії без світла та зв'язку Сьогодні 04:25 — Фондовий ринок

Попри відключення елетроенергії в країні Укрпошта не планує припиняти свою діяльність.

Про це заявив під час брифінгу генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За відсутності світла компанія може надавати основні послуги:

приймати оплату комунальних платежів за фіксованим тарифом;

здійснювати видачу пенсій та соцвиплат;

оформлювати всі види відправлень та передоплату на друковані видання;

дійснювати продаж товарів першої необхідності.

Крім цього, компанія вже використовує генератори, отримала термінали Starlink та закупила першу партію з 5 тис. ліхтарів для роботи без електрики й продовжуватиме закупівлі за потребою.

«Маємо два варіанти, звісно, один стаціонарний, коли є електрика і є зв’язок, і другий — коли немає електрики або нема зв’язку, але ми не припиняємо і не плануємо припиняти роботу. Ми розробили всі процедури, які дозволяють нам це робити. Тому, перш за все, хотів би заспокоїти і пенсіонерів, і всіх людей, які скажімо так, отримують соціальні допомоги — ми вміємо працювати на папірцях, ми отримуємо паперові відомості від Пенсійного фонду, тобто ми маємо можливість виплачувати пенсії за будь-яких умов», — зазначив Смілянський.

Єдине обмеження під час відсутності електрики — виплати переказів обмежуються 5 тисячами гривень.

Довідка Finance.ua:

«Укренерго» заявило про додаткові обмеження електропостачання у трьох областях. Графіків погодинних відключень у середу для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо, тому з 11:00 «Укренерго» вимушене запровадити додаткові обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у деяких областях.

США виділили Україні $55 млн на інфраструктуру теплопостачання.

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