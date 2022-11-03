Як отримати пенсії без світла та зв'язку — Finance.ua
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Як отримати пенсії без світла та зв'язку

Фондовий ринок
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Попри відключення елетроенергії в країні Укрпошта не планує припиняти свою діяльність.
Про це заявив під час брифінгу генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
За відсутності світла компанія може надавати основні послуги:
  • приймати оплату комунальних платежів за фіксованим тарифом;
  • здійснювати видачу пенсій та соцвиплат;
  • оформлювати всі види відправлень та передоплату на друковані видання;
  • дійснювати продаж товарів першої необхідності.
Крім цього, компанія вже використовує генератори, отримала термінали Starlink та закупила першу партію з 5 тис. ліхтарів для роботи без електрики й продовжуватиме закупівлі за потребою.
«Маємо два варіанти, звісно, один стаціонарний, коли є електрика і є зв’язок, і другий — коли немає електрики або нема зв’язку, але ми не припиняємо і не плануємо припиняти роботу. Ми розробили всі процедури, які дозволяють нам це робити. Тому, перш за все, хотів би заспокоїти і пенсіонерів, і всіх людей, які скажімо так, отримують соціальні допомоги — ми вміємо працювати на папірцях, ми отримуємо паперові відомості від Пенсійного фонду, тобто ми маємо можливість виплачувати пенсії за будь-яких умов», — зазначив Смілянський.
Єдине обмеження під час відсутності електрики — виплати переказів обмежуються 5 тисячами гривень.

Довідка Finance.ua:

  • «Укренерго» заявило про додаткові обмеження електропостачання у трьох областях. Графіків погодинних відключень у середу для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо, тому з 11:00 «Укренерго» вимушене запровадити додаткові обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у деяких областях.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
ITC.ua
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