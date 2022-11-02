"Укренерго" заявило про додаткові обмеження електропостачання у трьох областях — Finance.ua
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"Укренерго" заявило про додаткові обмеження електропостачання у трьох областях

Енергетика
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"Укренерго" заявило про додаткові обмеження електропостачання у трьох областях
"Укренерго" заявило про додаткові обмеження електропостачання у трьох областях
Графіків погодинних відключень у середу для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо, тому з 11:00 «Укренерго» вимушене запровадити додаткові обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у деяких областях.
Про це йдеться у повідомленні «Укренерго» в Telegram.
"На жаль, графіків погодинних відключень сьогодні для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо.
Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях", — пояснили в компанії.
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Згідно з повідомленням, наразі графіки погодинних відключень в цих областях тимчасово не працюватимуть.
Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян, додали в «Укренерго».
«Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів», — резюмували в держкомпанії.

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За матеріалами:
Finance.ua
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