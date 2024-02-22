Як отримати муніципальні гроші мобілізованим — Finance.ua
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Як отримати муніципальні гроші мобілізованим

Особисті фінанси
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Як отримати муніципальні гроші мобілізованим
Як отримати муніципальні гроші мобілізованим
Держава, так і органи місцевого самоврядування намагаються розробити методи стимулювання для новобранців, які поповнюють лави Збройних сил України. В основному, звісно, йдеться про гроші - як у вигляді зарплати, так і додаткових виплат.
Про це йдеться у статті Finance.ua.

Як же отримати гроші мобілізованиим

У Києві та Одесі мобілізовані отримають додаткові виплати від місцевих рад автоматично. Якщо цього не відбулося, то необхідно спочатку звернутися до того ТЦК і СП, через який громадянина було мобілізовано.
У Києві можна звернутися за консультацією за телефонами 044−290−44−37; 044−290−42−01.
Однак у деяких випадках все ж доведеться звертатися до органів соціального захисту населення, куди необхідно надати низку документів, що підтверджують право на отримання виплат від місцевої ради.
Зазвичай це будуть копії паспорта та ідентифікаційного коду; копія документа, що підтверджує факт мобілізації; банківські реквізити та особиста заява.
У кожному конкретному випадку радимо звертатися до своєї місцевої влади, яка й ухвалила рішення про додаткові виплати. Проблем щодо їх отримання виникнути не повинно.
Якщо ж говорити про те, чи стануть такі виплати додатковим стимулом для людей, що підлягають мобілізації, то, на це розраховувати особливо не варто. Однак вони свідчать про ставлення влади відповідного населеного пункту до своїх мешканців, який би розмір доплати не був.
Тут важливіше не сума, а сам факт того, що про мобілізованого хтось пам’ятає у владі. Тому не варто применшувати важливість таких рішень місцевих рад, адже морально-психологічні фактори на війні часто куди важливіші за матеріальні чинники.
Детально про те, які міста пропонують виплати новобранцям у лавах ЗСУ, читайте у статті.

До 50 тис. грн: які доплати пропонують мобілізованим міста

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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