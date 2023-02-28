Як отримати картку платника податків, перебуваючи за кордоном — Finance.ua
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Як отримати картку платника податків, перебуваючи за кордоном

Особисті фінанси
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Як отримати картку платника податків, перебуваючи за кордоном
Як отримати картку платника податків, перебуваючи за кордоном
Перебуваючи за кордоном, чимало українців стикається з проблемою відновлення документів.
В Мінреінтеграції розповіли, як можна отримати картку платника податків, перебуваючи поза межами України.
Які документи потрібні:
  • заповнена заява за формою № 5ДР;
  • копія паспорта з чітким зображенням документа.
Де можна отримати картку платника податків:
  • особисто у закордонній дипломатичній установі України;
  • за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);
  • через представника в українській податковій.

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Для отримання картки платника податків представником необхідно мати такі документи:
  • довіреність,
  • документ, що посвідчує особу представника,
  • копію документа, що посвідчує особу довірителя.
Нагадаємо, громадянам України дозволили відправляти документи поштою за кордон. Верховна Рада України розширила список документів, які українці можуть надіслати за кордон поштою. Зокрема, до переліку додали внутрішній паспорт та паспорт для виїзду за кордон.
Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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За матеріалами:
Finance.ua
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