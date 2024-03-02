Як отримати фінансову допомогу в Польщі українцям з інвалідністю — Finance.ua
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Як отримати фінансову допомогу в Польщі українцям з інвалідністю

Особисті фінанси
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Як отримати фінансову допомогу в Польщі українцям з інвалідністю
Як отримати фінансову допомогу в Польщі українцям з інвалідністю, Фото: budgetrip.com.ua
Громадяни України з інвалідністю, які зареєструвалися та живуть на території Польщі, можуть отримати фінансову допомогу.
Про це йдеться на сайті Управління соціального страхування у Польщі.
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Зазначається, що суму виплати визначають індивідуально та вона може коливатися від 600 (майже 6 тис. грн) до 4 тисяч злотих (понад 38 тис. грн).

Кому надають грошову допомогу:

  • українцям, які офіційно проживають на території Польщі;
  • особам з громадянством країн Європейського Союзу або законно зареєстрованим у Польщі, які мають дозвіл на офіційне працевлаштування у цій країні;
  • громадянам, які мають результати оцінки інвалідності (висновки WZON), що визначають рівень потреби у підтримці за допомогою спеціальних балів.
Рівень потреби для надання допомоги має складати більше 70 балів. Відповідно до ступені потреби у підтримці, передбачені такі види допомоги:
  • від 87 до 100 балів — допомога призначається у 2024 році;
  • від 78 до 86 балів — допомога призначається у 2025 році;
  • від 70 до 77 балів — допомога призначається у 2026 році.
Починаючи з 2024 року громадяни з інвалідністю, які набрали принаймні 70 балів, також можуть розраховувати на допомогу. Вона здійснюється за умови, що їхні опікуни мають право на виплату за надання догляду після 31 грудня 2023 року.
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Сума виплат залежить від кількості набраних балів та може коливатися від 40 до 220%. Фінансова допомога надається, незалежно від доходу, отримуваного через інвалідність.

Як отримати виплати

Особи з інвалідністю повинні звернутися до WZON (комісії з оцінки інвалідності) та надати медичне свідоцтво про інвалідність та листок непрацездатності для осіб з обмеженими можливостями. Висновок WZON видається терміном не більше семи років;
Далі необхідно подати заявку до Управління соціального страхування у Польщі в електронному вигляді, використовуючи один із таких способів:
  • через послуги електронного банкінгу;
  • скористатися платформою електронних послуг Управління соціального страхування у Польщі;
  • звернутися за допомогою до адвоката, який допоможе подати заявку.

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За матеріалами:
Novyny.live
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