Як отримати фінансову допомогу в Польщі українцям з інвалідністю — Finance.ua

Як отримати фінансову допомогу в Польщі українцям з інвалідністю Сьогодні 10:19 — Особисті фінанси

Як отримати фінансову допомогу в Польщі українцям з інвалідністю, Фото: budgetrip.com.ua

Громадяни України з інвалідністю, які зареєструвалися та живуть на території Польщі, можуть отримати фінансову допомогу.

Про це йдеться на сайті Управління соціального страхування у Польщі.

Читайте також Табори для біженців у Німеччині, які все ще надають притулок українцям

Зазначається, що суму виплати визначають індивідуально та вона може коливатися від 600 (майже 6 тис. грн) до 4 тисяч злотих (понад 38 тис. грн).

Кому надають грошову допомогу:

українцям, які офіційно проживають на території Польщі;

особам з громадянством країн Європейського Союзу або законно зареєстрованим у Польщі, які мають дозвіл на офіційне працевлаштування у цій країні;

громадянам, які мають результати оцінки інвалідності (висновки WZON), що визначають рівень потреби у підтримці за допомогою спеціальних балів.

Рівень потреби для надання допомоги має складати більше 70 балів. Відповідно до ступені потреби у підтримці, передбачені такі види допомоги:

від 87 до 100 балів — допомога призначається у 2024 році;

від 78 до 86 балів — допомога призначається у 2025 році;

від 70 до 77 балів — допомога призначається у 2026 році.

Починаючи з 2024 року громадяни з інвалідністю, які набрали принаймні 70 балів, також можуть розраховувати на допомогу. Вона здійснюється за умови, що їхні опікуни мають право на виплату за надання догляду після 31 грудня 2023 року.

Читайте також Нідерланди розробили спеціальний медичний пакет для українських біженців

Сума виплат залежить від кількості набраних балів та може коливатися від 40 до 220%. Фінансова допомога надається, незалежно від доходу, отримуваного через інвалідність.

Як отримати виплати

Особи з інвалідністю повинні звернутися до WZON (комісії з оцінки інвалідності) та надати медичне свідоцтво про інвалідність та листок непрацездатності для осіб з обмеженими можливостями. Висновок WZON видається терміном не більше семи років;

Далі необхідно подати заявку до Управління соціального страхування у Польщі в електронному вигляді, використовуючи один із таких способів:

через послуги електронного банкінгу;

скористатися платформою електронних послуг Управління соціального страхування у Польщі;

звернутися за допомогою до адвоката, який допоможе подати заявку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.