Як отримати безкоштовний протез — алгоритм дій Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

Як отримати безкоштовний протез — алгоритм дій

Протезування — це відновлення частин тіла, які були втрачені або пошкоджені внаслідок травми, захворювання або вроджених патологій. Здійснюється таке відновлення за допомогою протезів — механічних пристроїв, апаратів, які замінюють втрачені.

Протезування дає змогу людям вести повноцінне життя, працювати, навчатися і навіть займатися спортом.

В умовах війни в Україні ця тема є вкрай важливою і для військовослужбовців, і для цивільного населення. За даними МОЗ України, від лютого 2022, станом на листопад 2023 року, понад 50 тисяч людей втратило внаслідок війни одну чи декілька кінцівок.

Як діяти

Особа з інвалідністю або її законний представник подає документи за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання (перебування) до органів соціального захисту населення або ЦНАП.

Особі з інвалідністю (її представнику) надають таку інформацію: перелік підприємств, контакти; каталог допоміжних засобів реабілітації.

Особа з інвалідністю (її представник) звертається на підприємство, яке обрала, з відповідною заявою.

Первинне та складне протезування й ортезування осіб із порушеннями опорно-рухового апарату проводиться в стаціонарних (реабілітаційних) відділеннях первинного та складного протезування й ортезування підприємств, клініці УкрНДІпротезування, закладах охорони здоров’я.

Документи для отримання протеза за державною програмою

Для отримання протеза за державною програмою необхідно подати такі документи:

заяву;

копію паспорта громадянина України;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію документа, що підтверджує інвалідність;

висновок про необхідність протезування.

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