Як отримати безкоштовний протез — алгоритм дій — Finance.ua
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Як отримати безкоштовний протез — алгоритм дій

Особисті фінанси
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Як отримати безкоштовний протез — алгоритм дій
Як отримати безкоштовний протез — алгоритм дій
Протезування — це відновлення частин тіла, які були втрачені або пошкоджені внаслідок травми, захворювання або вроджених патологій. Здійснюється таке відновлення за допомогою протезів — механічних пристроїв, апаратів, які замінюють втрачені.
Протезування дає змогу людям вести повноцінне життя, працювати, навчатися і навіть займатися спортом.
В умовах війни в Україні ця тема є вкрай важливою і для військовослужбовців, і для цивільного населення. За даними МОЗ України, від лютого 2022, станом на листопад 2023 року, понад 50 тисяч людей втратило внаслідок війни одну чи декілька кінцівок.

Як діяти

Особа з інвалідністю або її законний представник подає документи за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання (перебування) до органів соціального захисту населення або ЦНАП.
Особі з інвалідністю (її представнику) надають таку інформацію: перелік підприємств, контакти; каталог допоміжних засобів реабілітації.
Особа з інвалідністю (її представник) звертається на підприємство, яке обрала, з відповідною заявою.
Первинне та складне протезування й ортезування осіб із порушеннями опорно-рухового апарату проводиться в стаціонарних (реабілітаційних) відділеннях первинного та складного протезування й ортезування підприємств, клініці УкрНДІпротезування, закладах охорони здоров’я.

Документи для отримання протеза за державною програмою

Для отримання протеза за державною програмою необхідно подати такі документи:
  • заяву;
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копію документа, що підтверджує інвалідність;
  • висновок про необхідність протезування.
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Протезування в Україні 2024: програми, можливості, ціни

За матеріалами:
Finance.ua
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