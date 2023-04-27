Як оптимізувати сімейний бюджет — Finance.ua

Як оптимізувати сімейний бюджет Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Як оптимізувати сімейний бюджет

У більшості українських сімей під час війни помітно змінилися основні витрати. Багато хто намагається більше заощаджувати, економити на дозвіллі, а вільні кошти направляти на допомогу ЗСУ.

В Financial Literacy Ukraine розповіли , як оптимізувати сімейний бюджет.

Поради, які допоможуть заощадити кошти з сімейної скарбнички

Проаналізуйте основні видатки сімейного бюджету та пошукайте способи, як можна скоротити витрати. Заощаджуйте на комунальних витратах та бережіть природні ресурси. Встановіть енергозберігаючі лампи. Закривайте кран, коли чистите зуби або приймаєте душ. Користуйтеся пральною машиною лише у випадку повного завантаження. Вивчіть тарифи усіх послуг, якими користуєтеся (послуги зв’язку, інтернету, телебачення тощо), та оберіть ті, що відповідають вашим потребам, щоб не переплачувати за зайві опції. Складайте меню на тиждень, а до магазину ходіть тільки зі списком. Знаючи, що саме ви хочете приготувати та чим ваша сім’я харчуватиметься у найближчі дні, ви уникнете зайвих покупок, зекономите кошти, а також зменшите кількість прострочених продуктів у вашому холодильнику. Дбайте про здоров’я своєї сім’ї. Лікування хвороб зазвичай обходиться дорожче, ніж профілактика. Вивчіть програми медичного страхування для сімей. Можливо, страховий поліс допоможе вам зменшити ваші витрати на медицину. Користуйтеся бонусними картками, кешбеком та звертайте увагу на знижки. Торгові мережі та супермаркети часто мають власні програми лояльності, користуючись якими можна зекономити кошти з сімейного бюджету. Якщо у вас є власний автомобіль, продумайте логістику своїх поїздок. Раціонально використовуйте пальне та побільше ходіть пішки. Піші прогулянки корисні для здоров’я, а ще це більш екологічно для навколишнього середовища. Відмовтеся від шкідливих звичок. На скороченні споживання алкогольних та тютюнових виробів можна суттєво заощадити кошти із сімейного бюджету. Заощаджуйте на дрібних витратах, адже в кінці місяця вони формують чималу суму. Зазвичай ми контролюємо великі покупки та шукаємо способи заощадити саме на них, але якщо залишити неконтрольованими дрібні витрати, то ваші старання заощадити не дадуть результату. Звісно, повністю відмовитися від таких витрат неможливо, але хоча б скоротити їх можна абсолютно безболісно. Заплануйте спільні фінансові цілі, які мотивуватимуть вас досягати їх разом. Це допоможе укріпити сімейні стосунки та упорядкувати фінансове планування.

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