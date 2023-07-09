Як охолодити авто влітку: 5 лайфхаків — Finance.ua

Як охолодити авто влітку: 5 лайфхаків
Коли на вулиці рекордні температури, в авто перебувати просто жахливо. Немає, чим дихати та хочеться лише одного — холоду.
Охолодження автомобіля влітку — важливо для комфорту та безпеки під час поїздок. Є кілька корисних порад від 24 Каналу, як зробити прохолоду в салоні авто.
Способи охолодити салон авто
- У такій ситуації вам знадобляться сонцезахисні шторки. Їх потрібно встановити на вікна автомобіля, особливо на переднє скло та бокові вікна, на які найбільше спрямоване пряме сонячне світло.
- Шукайте тінь. Старайтеся паркуватися тільки в тих місцях, де розташовані великі дерева або навіси. Це зменшить нагрівання автомобіля під прямим сонячним промінням.
- Якщо безпека дозволяє, залишіть вікна чи люк автомобіля напіввідкритими при тривалому паркуванні. Таким чином, нагріте повітря буде виходити з салону та зменшить температуру в автомобілі.
- Перед тим, як сідати в автомобіль, відкрийте двері на кілька хвилин, щоб випустити гаряче повітря з салону. Потім включіть вентиляцію, встановивши її на найвищу позицію, щоб прискорити процес охолодження.
- Якщо крісла у вашому салоні темного кольору, вони будуть поглинати тепло й від цього ставатиме ще тепліше. Спробуйте придбати для них захисні чохли світлих кольорів — і ви побачите результат.
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