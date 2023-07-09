Як охолодити авто влітку: 5 лайфхаків — Finance.ua

Як охолодити авто влітку: 5 лайфхаків 09.07.2023, 00:38 — Технології&Авто

Коли на вулиці рекордні температури, в авто перебувати просто жахливо. Немає, чим дихати та хочеться лише одного — холоду.

Охолодження автомобіля влітку — важливо для комфорту та безпеки під час поїздок. Є кілька корисних порад від 24 Каналу , як зробити прохолоду в салоні авто.

Способи охолодити салон авто

У такій ситуації вам знадобляться сонцезахисні шторки. Їх потрібно встановити на вікна автомобіля, особливо на переднє скло та бокові вікна, на які найбільше спрямоване пряме сонячне світло.

Шукайте тінь. Старайтеся паркуватися тільки в тих місцях, де розташовані великі дерева або навіси. Це зменшить нагрівання автомобіля під прямим сонячним промінням.

Якщо безпека дозволяє, залишіть вікна чи люк автомобіля напіввідкритими при тривалому паркуванні. Таким чином, нагріте повітря буде виходити з салону та зменшить температуру в автомобілі.

Перед тим, як сідати в автомобіль, відкрийте двері на кілька хвилин, щоб випустити гаряче повітря з салону. Потім включіть вентиляцію, встановивши її на найвищу позицію, щоб прискорити процес охолодження.

Якщо крісла у вашому салоні темного кольору, вони будуть поглинати тепло й від цього ставатиме ще тепліше. Спробуйте придбати для них захисні чохли світлих кольорів — і ви побачите результат.

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