Як оформитись та працювати фрілансером у Німеччині — Finance.ua

Як оформитись та працювати фрілансером у Німеччині Сьогодні 16:09 — Особисті фінанси

Як оформитись та працювати фрілансером у Німеччині

Багато людей бажають працювати на фрілансі. Це зручно, не прив’язує до місця й дає багато можливостей для розвитку. У Німеччині також можливо працювати на фрілансі.

Про ведення діяльності фрілансера, оподаткування, бухгалтерський облік та інші питання, що пов’язані з самостійною зайнятістю у Німеччині, розповідає uamedia.eu.

Фріланс (Freiberufler) у Німеччині − відкриття власної справи

Стати фрілансером у Німеччині можуть як її громадяни, так і іноземці. Втім, у випадку з іноземцем, важливо відповідати одному з цих статусів:

Aufenthaltserlaubnis für selbständige Tätigkeit — тобто дозвіл на проживання для ведення самостійної діяльності. Blue Card — тобто дозвіл на проживання для висококваліфікованих працівників. Studierende und Forscher — дозвіл на проживання для студентів та дослідників. Selbstständige Tätigkeit neben Aufenthaltstitel — самостійна діяльність поруч з дозволом на проживання.

Також займатися фрілансом у Німеччині можуть й українці, які проживають на території цієї країни згідно з параграфом 24, тобто які отримали тимчасовий захист.

Перед тим як почати займатися власною діяльністю, варто звернутися до відповідних органів. Це можуть бути міграційні відділи, підприємницькі центри або юристи. Справа в тому, що в залежності від вашого дозволу вимоги можуть відрізнятися. Тож краще це уточнити, щоб уникнути проблем та непорозумінь.

Найпопулярніші платформи, на яких працюють фрілансери у Німеччині:

Як зареєструвати самозайнятість (фріланс) у Німеччині

Відповідно до німецького законодавства, самозайнятість потрібно реєструвати. Інакше робота на фрілансі буде вважатися незаконною. Для того, щоб зареєструвати самозайнятість у Німеччині, вам потрібно:

Звернутися до податкової інспекції Finanzamt. Більше інформації про податкову інспекцію ви знайдете на цьому сайті. Подати заявку на реєстрацію у вільній формі, у вигляді листа. Заповнити анкету Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, яку надішле вам податкова інспекція. Вказати у анкеті, що ви хочете скористатися положенням про мале підприємство — Kleinunternehmerregelung.

Зверніть увагу! Подати заявку на реєстрацію самозайнятості потрібно не пізніше, ніж на четвертий день після початку ведення діяльності. Ви можете подати заявку на сайті податкової або звернутися особисто у відділення. У деяких випадках особисте звернення може пришвидшити процес.

Після того, як ви відправите заявку, вам нададуть податковий номер, а також повідомлять про розмір платежів і процедуру податкового обліку. Зберігайте всі ці відомості, оскільки вони допоможуть вам у майбутньому.

Які податки сплачують фрілансери в Німеччині?

Усі фрілансери в Німеччині зобов’язані сплачувати податки. Втім, в залежності від діяльності й правової форми, список обов’язкових податків може дещо відрізнятися. Нижче ми розглянемо які податки потрібно сплачувати фрілансерам у Німеччині.

Доходовий податок Einkommensteuer

Einkommensteuer — це основний податок, який сплачують німецькі фрілансери. Неможливо сказати якою саме є сума податку, оскільки вона залежить від вашого доходу. Чим вище ваш дохід, тим більше податку доведеться заплатити. Також ви зобов’язані щороку подавати податкову декларацію. Податковий рік рахується так само, як календарний і починається з 1 січня.

Sozialversicherung — податок на соціальне страхування

У цій податок входять відрахування на медичне страхування, страхування від безробіття, пенсійне страхування тощо. Вам потрібно буде витратити певний відсоток доходів на цей податок.

Місцевий податок Gemeindesteuer

Цей податок сплачується на місці вашого проживання. Тож неможливо визначити його суму, оскільки вона призначається місцевими органами влади.

Податок на виробництво та торгівлю — Gewerbesteuer

Цей податок є додатковим, оскільки він сплачується тільки у тому випадку, якщо вашу діяльність можна вважати підприємницькою. Він стягується на місцевому рівні.

Umsatzsteuer, або Mehrwertsteuer, VAT — податок на оборот

Що стосується цього податку, то це податок на оборот товарів та послуг. Він сплачується з продажу товарів та послуг. Сума цього податку може змінюватися в залежності від різних факторів.

Бухгалтерський облік для фрілансерів у Німеччині

Бухгалтерський облік для фрілансерів — це складний процес. По-перше, в залежності від форми фрілансу, він може дещо відрізнятися. А по-друге, потрібно вести багато звітностей. Загалом, процес бухгалтерського обліку для фрілансерів у Німеччині виглядає так:

Облік доходів і витрат, тобто записи про всі грошові перекази, рахунки, рахунки-фактури, витрати на обладнання, оренду приміщення, подорожі, комунікації та інші витрати. Податкова декларація, тобто звітування про доходи й витрати. Податкові внески, тобто внески на соціальне страхування, пенсійне страхування та інші соціальні програми відповідно до встановлених ставок та обов’язків. Ці внески також можуть враховуватися до податкових декларацій. Податок на оборот (ПДВ), тобто ведення обліку продажів, витрат та розрахунків ПДВ. Про це також треба вказувати у податковій декларації. Планування податків та оптимізація, тобто стратегія планування податків та оптимізації, вибір оптимальних ставок, витрат та інших фінансових стратегій. Подання декларації про заробітну плату (Jahreslohnzettel) — подається у випадку, якщо фрілансова діяльність передбачає виплату заробітної плати іншим особам. Податкові поради та консультації. Якщо фрілансер не може самостійно розібратися з питаннями оподаткування, він може звернутися до спеціалістів за консультацією.

uamedia За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.