Як оформити посвідку на проживання у Франції: 9 варіантів залишитись в країні — Finance.ua

Як оформити посвідку на проживання у Франції: 9 варіантів залишитись в країні Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Як оформити посвідку на проживання у Франції: 9 варіантів залишитись в країні

У 2022 році Франція спростила для українців умови в’їзду та перебування. Наразі у державі можна жити на підставі тимчасового захисту — особливого прихистку, який країни ЄС запровадили для українців, що рятуються від війни. Однак такий статус має обмежений термін дії, тобто коли рада держав Європи ухвалить рішення, що умови перебування в Україні стали безпечними, документ анулюють, і всі українці повинні будуть залишити Францію.

Якщо українець не планує повертатись на Батьківщину, то для продовження перебування у Франції необхідно оформити новий дозвіл — довгострокову візу або дозвіл на постійне місце проживання.

Підстави для оформлення посвідки на проживання у Франції

Укладення шлюбу — необхідно вийти заміж або одружитись із громадянином чи громадянкою Франції.

— необхідно вийти заміж або одружитись із громадянином чи громадянкою Франції. Возз’єднання з сім’єю — у разі проживання у Франції близьких родичів, українець має право приєднатися до свого родича і переїхати до Франції на ПМП.



— у разі проживання у Франції близьких родичів, українець має право приєднатися до свого родича і переїхати до Франції на ПМП. Робота за трудовою угодою — необхідно мати контракт з роботодавцем, який подасть на працівника запит для оформлення довгострокової візи. Заява розглядається 1,5 місяця. Дозвіл видають на 1 або 10 років.



— необхідно мати контракт з роботодавцем, який подасть на працівника запит для оформлення довгострокової візи. Заява розглядається 1,5 місяця. Дозвіл видають на 1 або 10 років. Відкриття бізнесу — на підставі французького права необхідно відкрити фірму або представництво чи філіал української фірми, подати заяву на карту комерсанта (розглядається 5-7 місяців), стати керівником у власній фірмі та на підставі цього оформити дозвіл на проживання. Якщо фірма буде прибутковою, то через 5 років можна претендувати на громадянство Франції.



— на підставі французького права необхідно відкрити фірму або представництво чи філіал української фірми, подати заяву на карту комерсанта (розглядається 5-7 місяців), стати керівником у власній фірмі та на підставі цього оформити дозвіл на проживання. Якщо фірма буде прибутковою, то через 5 років можна претендувати на громадянство Франції. Оформлення дозволу для фінансово незалежних громадян без права на роботу — надається іноземцям, які підтвердять фінансову незалежність і стабільне джерело доходу, що дозволяє проживати у Франції без необхідності працювати там. Мінімальний щомісячний дохід: від 2,000€.



без права на роботу — надається іноземцям, які підтвердять фінансову незалежність і стабільне джерело доходу, що дозволяє проживати у Франції без необхідності працювати там. Мінімальний щомісячний дохід: від 2,000€. Навчання — дуже популярний та доступний варіант переїзду до Франції, адже навчання тут коштує досить помірно, студентів-іноземців приймають до ВНЗ без обмежень. Якщо себе зарекомендувати під час навчання, то можливо отримати роботу після закінчення навчального закладу.



— дуже популярний та доступний варіант переїзду до Франції, адже навчання тут коштує досить помірно, студентів-іноземців приймають до ВНЗ без обмежень. Якщо себе зарекомендувати під час навчання, то можливо отримати роботу після закінчення навчального закладу. Оформлення дозволу на проживання при покупці нерухомості — документ видається терміном на 1 рік із можливістю подовження. Проте, варто зазначити, що працювати на підставі даного дозволу не дозволяється.



— документ видається терміном на 1 рік із можливістю подовження. Проте, варто зазначити, що працювати на підставі даного дозволу не дозволяється. Паспорт-талант — дозвіл для іноземців, які можуть зробити значний внесок у французьку економіку, культуру, науку або спорт.



— дозвіл для іноземців, які можуть зробити значний внесок у французьку економіку, культуру, науку або спорт. Можливість проживання на території держави для пенсіонерів.



Як оформити та на який термін видається дозвіл на проживання у Франції

На першому етапі вам видадуть довгострокову візу категорії D терміном на 1 рік. Оформлювати ПМП можна через 3 роки проживання в країні (у деяких випадках, за прискореною процедурою через 1 рік). Дозвіл на проживання видається на термін до 10 років, найчастіше на максимальний термін оформлюють документ для вчених, діячів мистецтва, інших талановитих працівників та подружжя громадян Франції.

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Документи на візу оформлюють у посольстві Франції. На другому етапі необхідно зареєструватись в Офісі з питань інтеграції та імміграції. Продовженням посвідки займається представництво Офісу за місцем проживання.

Основні вимоги для отримання дозволу на постійне місце проживання у Франції:

наявність житла — придбане у власність або орендоване за довгостроковим договором;

французька мова — мінімум на розмовному рівні;



фінансова стабільність — необхідно бути працевлаштованим у Франції (мати відповідний трудовий договір) або мати інше джерело доходу, з розрахунку 2000€ на місяць;



відсутність судимості і боргів;



вік старше 18 років.



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