Скільки можна заробити у Франції без знання мови — Finance.ua

Скільки можна заробити у Франції без знання мови

Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Скільки можна заробити у Франції без знання мови

Чимало українців, які через війну переїхали до Франції та отримали статус тимчасового захисту, вже знайшли роботу. А для тих, хто лише шукає собі підробіток чи повноцінну роботу, розповідаємо, які вакансії є у Франції без знання французької мови та скільки українці можуть заробити.

З чого почати? Українці, які отримали тимчасовий захист у Франції, автоматично мають право на професійну діяльність. Біженець може бути найманим працівником або стати приватним підприємцем.

Про це йдеться на сайті Координаційного комітету допомоги Україні у партнерстві з посольством України у Франції.

На сторінці refugies.info зібрана інформація, як українським біженцям збудувати своє життя у Франції — від роз’яснення юридичних моментів до варіантів навчання для подальшого працевлаштування, та пропозицій для тих, хто не володіє французькою мовою.

На яких сайтах можна шукати роботу у Франції самостійно

Найперше, де біженцям варто шукати роботу — зареєструватися в центрі зайнятості (pole emploi), це можна зробити онлайн. В базі цієї структури — найбільша кількість вакансій у країні, проглядати їх можна й без реєстрації в системі.

Також є чимало сайтів із пропозиціями роботи, де можна шукати вакансії самим:

Qapa;

Adzuna;



Glassdoor;

Indeed;

Keljob;



Cadremploi;



Regionsjob;

Lagriculture-recrute — вакансії на сезонні роботи в сільському господарстві;



Technojobs — вакансії для спеціалістів IT.



Зарплати без знання французької мови

Серед пропозицій вакансій, де не потрібно знання французької мови, працівники на рецепшен у готель Парижа — однак для цього потрібен хороший рівень англійської. При робочому тижні у 30 годин заробітна плата на рік становитиме від 27 тисяч євро.

Робота з догляду з літніми людьми оцінюється мінімально та погодинно — від 10,8 євро. За сезонну роботу з озеленення, включаючи прополку бур’янів та садові роботи, пропонують від 20 тисяч євро заробітної плати на рік плюс бонуси. Це якраз мінімальна офіційна зарплата.

Втім, є чимало пропозицій працювати на пакуванні на різноманітних підприємствах харчової промисловості. Такі вакансії легше знайти на сайтах українською та російською мовою або у відповідних групах у соцмережах.

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На сайті eurabota.ua є вакансія про роботу на шоколадній фабриці у передмісті Парижа. Там пропонується зарплата в 10 євро на годину з 8-10 годинними змінами і проживанням у хостелі. Платити обіцяють від 2000 євро.

На таку саму зарплату набирають працівників на конвеєр на молочному заводі в Бордо, на виробництво мармеладу чи кави в Парижі.

На іншому сайті layboard.com пропонують працювати на шоколадній фабриці у передмісті Парижа за 3500 євро на місяць. При цьому робоча норма — від 48 годин на тиждень. Зміни по 8-12 годин. Зазначається, що досвід та знання мови не обов’язкові. Для оформленні потрібен біометричний паспорт. Проживання безкоштовне, по 2-4 особи в кімнаті.

Фасуючи пазли та іграшкові конструктори на конвеєрі підприємства у Марселі, можна заробити 2600-3000 євро на місяць (14 євро на годину). Зміни 10-12 годин на день, 6 днів на тиждень.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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