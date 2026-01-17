Як оформити довідку про доходи пенсіонера онлайн Сьогодні 18:21 — Особисті фінанси

Як оформити довідку про доходи пенсіонера онлайн

Довідка про доходи може знадобитися пенсіонеру у різних життєвих ситуаціях.

Фахівці Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності розповіли , як її отримати онлайн.

Коли пенсіонеру може знадобитися довідка про доходи

У відомстві зазначають, така довідка необхідна для отримання пенсійного посвідчення, оформлення пільги або допомоги, а також для підтвердження доходів під час виїзду за кордон або переведення пенсійних виплат за межі України.

Як отримати довідку про доходи пенсіонера онлайн

Отримати такий документ можна без відвідування установ — онлайн через Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або Єдиний портал державних послуг «Дія».

Через вебпортал Фонду:

Авторизуйтеся на порталі за допомогою КЕП, BankID або Дія. Підпис; У розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Запит на отримання електронних документів»; Із переліку оберіть «Довідка про доходи пенсіонера»; Заповніть форму, оберіть період, за який потрібна довідка, і натисніть кнопку «Відправити до ПФУ»; Відстежуйте статус заяви у розділі «Мої звернення» (на панелі зліва).

Через портал «Дія»:

Авторизуйтеся на порталі за допомогою КЕП, BankID або через застосунок «Дія»;

Виберіть розділ «Послуги» → «Пенсії, пільги та допомога»;

Натисніть «Довідка про доходи пенсіонера», а потім — «Отримати довідку».

Фахівці зазначають: довідку про доходи пенсіонера можна також отримати, звернувшись до найближчого сервісного центру Фонду.

