Як оформити довідку про доходи пенсіонера онлайн

Особисті фінанси
61
Довідка про доходи може знадобитися пенсіонеру у різних життєвих ситуаціях.
Фахівці Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності розповіли, як її отримати онлайн.

Коли пенсіонеру може знадобитися довідка про доходи

У відомстві зазначають, така довідка необхідна для отримання пенсійного посвідчення, оформлення пільги або допомоги, а також для підтвердження доходів під час виїзду за кордон або переведення пенсійних виплат за межі України.

Як отримати довідку про доходи пенсіонера онлайн

Отримати такий документ можна без відвідування установ — онлайн через Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або Єдиний портал державних послуг «Дія».
Через вебпортал Фонду:
  1. Авторизуйтеся на порталі за допомогою КЕП, BankID або Дія. Підпис;
  2. У розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Запит на отримання електронних документів»;
  3. Із переліку оберіть «Довідка про доходи пенсіонера»;
  4. Заповніть форму, оберіть період, за який потрібна довідка, і натисніть кнопку «Відправити до ПФУ»;
  5. Відстежуйте статус заяви у розділі «Мої звернення» (на панелі зліва).
Через портал «Дія»:
  • Авторизуйтеся на порталі за допомогою КЕП, BankID або через застосунок «Дія»;
  • Виберіть розділ «Послуги» → «Пенсії, пільги та допомога»;
  • Натисніть «Довідка про доходи пенсіонера», а потім — «Отримати довідку».
Фахівці зазначають: довідку про доходи пенсіонера можна також отримати, звернувшись до найближчого сервісного центру Фонду.
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
