Як оформити довідку про доходи пенсіонера онлайн
Довідка про доходи може знадобитися пенсіонеру у різних життєвих ситуаціях.
Фахівці Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності розповіли, як її отримати онлайн.
Коли пенсіонеру може знадобитися довідка про доходи
У відомстві зазначають, така довідка необхідна для отримання пенсійного посвідчення, оформлення пільги або допомоги, а також для підтвердження доходів під час виїзду за кордон або переведення пенсійних виплат за межі України.
Як отримати довідку про доходи пенсіонера онлайн
Отримати такий документ можна без відвідування установ — онлайн через Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або Єдиний портал державних послуг «Дія».
Через вебпортал Фонду:
- Авторизуйтеся на порталі за допомогою КЕП, BankID або Дія. Підпис;
- У розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Запит на отримання електронних документів»;
- Із переліку оберіть «Довідка про доходи пенсіонера»;
- Заповніть форму, оберіть період, за який потрібна довідка, і натисніть кнопку «Відправити до ПФУ»;
- Відстежуйте статус заяви у розділі «Мої звернення» (на панелі зліва).
Через портал «Дія»:
- Авторизуйтеся на порталі за допомогою КЕП, BankID або через застосунок «Дія»;
- Виберіть розділ «Послуги» → «Пенсії, пільги та допомога»;
- Натисніть «Довідка про доходи пенсіонера», а потім — «Отримати довідку».
Фахівці зазначають: довідку про доходи пенсіонера можна також отримати, звернувшись до найближчого сервісного центру Фонду.
