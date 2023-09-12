Як одночасно оформити паспортні документи собі та дітям — Finance.ua

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Як одночасно оформити паспортні документи собі та дітям

Особисті фінанси
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Як одночасно оформити паспортні документи собі та дітям
Як одночасно оформити паспортні документи собі та дітям
Громадяни України можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Перебуваючи у підрозділі міграційної служби один із батьків може:
  • одночасно оформити ID-картку та паспорт для виїзду за кордон собі;
  • одночасно оформити собі ID-картку та закордонний паспорт, а також закордонний паспорт своїй дитині до 14 років;
  • одночасно оформити собі ID-карту, а також закордонний паспорт своїй дитині до 14 років.
Аби отримати таку послугу одному з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників особи, яка не досягла 14-річного віку, або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, необхідно подати заяву та відповідні документи до підрозділу ДМС, центру обслуговування «Паспортний сервіс» в Україні чи за кордоном або в ЦНАП.
Якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов’язкова.

Довідка Finance.ua:

  • під час оформлення паспорта громадянина України вперше підлітки можуть оформити і номер платника податків в Державній міграційній службі;
  • українці, які перебувають за кордоном та не встигли своєчасно отримати замовлений у підрозділі Державної міграційної служби закордонний паспорт або ID-картку, зможуть отримати документи через закордонні дипломатичні установи України.

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За матеріалами:
Finance.ua
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