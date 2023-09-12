Як одночасно оформити паспортні документи собі та дітям — Finance.ua

Як одночасно оформити паспортні документи собі та дітям
Громадяни України можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Перебуваючи у підрозділі міграційної служби один із батьків може:
- одночасно оформити ID-картку та паспорт для виїзду за кордон собі;
- одночасно оформити собі ID-картку та закордонний паспорт, а також закордонний паспорт своїй дитині до 14 років;
- одночасно оформити собі ID-карту, а також закордонний паспорт своїй дитині до 14 років.
Аби отримати таку послугу одному з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників особи, яка не досягла 14-річного віку, або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, необхідно подати заяву та відповідні документи до підрозділу ДМС, центру обслуговування «Паспортний сервіс» в Україні чи за кордоном або в ЦНАП.
Якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов’язкова.
Довідка Finance.ua:
- під час оформлення паспорта громадянина України вперше підлітки можуть оформити і номер платника податків в Державній міграційній службі;
- українці, які перебувають за кордоном та не встигли своєчасно отримати замовлений у підрозділі Державної міграційної служби закордонний паспорт або ID-картку, зможуть отримати документи через закордонні дипломатичні установи України.
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