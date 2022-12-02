Як обрати зарядну станцію: найважливіші критерії — Finance.ua

Як обрати зарядну станцію: найважливіші критерії Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Через російську агресію та ракетні обстріли українці вже знають, як це — залишитися без світла й навіть опалення. Тож виникає питання: а як стати незалежним від відключень електроенергії і пристосуватись до нинішніх реалій?

На допомогу прийдуть зарядні станції. Розповідаємо, що це таке і за якими критеріями варто їх обирати.

Що це таке

Зарядна станція — це альтернативне джерело енергії, яке працює завдяки вбудованим акумуляторам. Інакше кажучи, зарядна станція є тим самим добре нам відомим павербанком, проте ще більш містким (40000+ mAh), потужним та універсальним.

Як визначити, що перед вами саме зарядна станція, а не павербанк? Зверніть увагу на такі особливості:

об’єм акумуляторів від 40000 mAh;

місткість від 150 Вт·год;

потужність від 150 Вт;

наявність розеток змінного струму;

можливість заряджати не тільки телефон, а й інші пристрої;

здатність заряджати одразу декілька приладів;

опція підключення додаткового акумулятора для збільшення місткості станції.

Так, зарядні станції призначені не лише для смартфонів, а й для інших приладів, серед яких телевізори, електрочайники, ноутбуки, холодильники, фотоапарати тощо. Можливість живлення великої побутової техніки залежить від потужності пристрою, чим потужнішою буде станція, тим більше приладів вона зможе підживити.

Критерії вибору станцій

Зваживши всі за та проти, ви все ж вирішили купувати станцію. Проте як обрати потрібний прилад? Для цього порівняємо критерії й оцінимо ситуацію:

1. Бюджет

Так, навіть у цьому випадку перше, на що ми будемо опиратися, — це бюджет, тобто сума, яку ви готові витратити на станцію. Чим більший бюджет, тим сучаснішу, надійнішу та потужнішу станцію ви зможете придбати.

Найдешевший варіант на ринку — Newell Asvala 200W 154Wh вартістю в 17 тисяч гривень, а найдорожчий — Bluetti AC300+B300 за 198 тисяч гривень.

2. Потужність

Потужність станцій вимірюється у Вт й коливається від 150 до 3600 Вт. Чим вища потужність, тим більш енергомісткі пристрої ви зможете приєднати, серед яких електрочайники, мікрохвильовки тощо.

3. Роз’єми

Проаналізуйте, які саме прилади вам потрібно буде використовувати та які роз’єми вони мають. Наприклад, для підключення чайника знадобляться розетки на 220 В, для смартфонів — USB-A або USB-C, для автомобільного прикурювача — вихід на 12-24 В й так далі. Звичайно, що чим більше роз’ємів матиме станція, тим більше пристроїв одночасно ви зможете під’єднати.

4. Місткість акумулятора

Як ми вже зрозуміли раніше, станції працюють автономно завдяки акумуляторам, місткість яких вимірюється у mAh. Це значення відповідає за час, протягом якого пристрій зможе заряджати інші девайси, більша місткість = триваліша робота. На ринку ви знайдете моделі місткістю від 40000 mAh до 100000 mAh.

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