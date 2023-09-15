Як обрати страхову компанію — Finance.ua

Як обрати страхову компанію Сьогодні 19:03 — Страхування

Медичне страхування — складний вид діяльності, в якому ціна відіграє не першорядну роль. Насамперед при виборі страховика для обслуговування ДМС співробітників підприємства варто звертати увагу на досвід роботи як на ринку, так і у сфері медичного страхування.

Обирати страховика потрібно за його показниками фінансового стану. Це повинна бути фінансово стабільна компанія, яка багато років займає високі рейтинги, має склад акціонерів, яким можна довіряти, та суттєвий гарантійний фонд.

Ще один важливий фактор — доступність. Зв’язок зі страховою компанією має працювати 24/7. Зараз дуже популярні чат-боти, які полегшують процес користування медичною страховкою. Декотрі страхові компанії мають відповідні мобільні застосунки.

Якість роботи медичного асистансу — ще одна річ, на яку потрібно звернути особливу увагу, бо саме він організовуватиме медичну допомогу та супроводжуватиме під час лікування.

Також варто звернути увагу на кількість клінік, лікарень, лабораторій та аптек, з якими співпрацює страхова компанія, та де можна отримати послуги за страховкою. Перелік, як правило, є у відкритому доступі на сайті страхової компанії. Чим він більший — тим краще, адже це дає більше можливостей отримати послуги або ліки ближче до дому чи місця роботи.

Вибирати страхову компанію для оформлення медичного страхування працівників складно, адже потрібно врахувати бажання кожного та скласти індивідуальну програму, в якій балансується наповнення та вартість.

Саме тому Finance.ua Страхування запустив послугу ДМС для співробітників . Потрібно залишити заявку, отримати дзвінок від менеджера, обговорити деталі та отримати зручну порівняльну таблицю пропозицій страхових компаній для бізнесу.

Тут можна добрати індивідуальні програми страхування здоров’я колективу від 10 до 10 тис. осіб і зупинитися саме на тій, яка найбільше відповідає вашим вимогам.

Головна перевага послуги — заощадження грошей та часу. Вам не доведеться обдзвонювати безліч страхових компаній, намагатися порівняти в різношерстих форматах дані та переплачувати. Finance.ua Страхування підбере лише надійні страхові компанії для співпраці та допоможе визначитися з вибором.

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