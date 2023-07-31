Як обрати оптимальний банківський вклад — Finance.ua

Як обрати оптимальний банківський вклад Сьогодні 16:11 — Кредит&Депозит

Як обрати оптимальний банківський вклад

ФінКульт поділився 7 простими кроками, які необхідно зробити, та що необхідно знати для вдалого розміщення депозиту.

Вибір банку. Перш ніж обрати банк, вкладнику варто приділити увагу інформації про репутацію та надійність банку. Також важливим фактором вибору може стати територіальна близькість відділень банку, зручність і якість обслуговування.

Варіанти вибору депозиту. Варто перевірити пропозиції банків щодо залучення коштів на депозит. Уточнюйте, чи є можливість керувати власними коштами онлайн та на розмір відсоткової ставки.

Види вкладів. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).

Зверніть увагу, що депозити з можливістю достроково забрати свої гроші йдуть з меншою відсотковою ставкою, ніж депозити без такої можливості.

Повернення банківського строкового вкладу та нарахованих відсотків на вимогу вкладника до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору.

Відсоткова ставка. Ключовою ознакою будь-якого депозиту є відсоткова (зазвичай річна) ставка, що визначає рівень винагороди вкладника. Її розмір може залежати від терміну розміщення коштів на депозит: чим він триваліший, тим прибутковість більша, і навпаки.

Умови нарахування відсотків. Який варіант обрати: нарахування відсотків щомісячне чи щоденне, виплата відсотків щомісячно чи в кінці строку? Це залежить від вашої мотивації та очікувань. Порахуйте за допомогою депозитного калькулятора та порівняйте дохід за кожним з видів депозитів.

Термін депозиту. Залежно від терміну розміщення, депозити поділяють на короткострокові та довгострокові. Для того, щоб визначитись із терміном депозиту, необхідно подумати, коли вам можуть знадобитися кошти.

Валюта вкладу. Прибутковість вкладу залежить від валюти, в якій розміщується депозит. Вкладник може диверсифікувати (розподілити) свої заощадження між трьома видами валют: гривнею, доларом США і євро. На сьогодні % ставки по депозитах в гривнях вищі, ніж в інших валютах, що робить їх більш привабливими.

Уважно вивчіть умови договору перед тим, як його підписати.Щоб зробити правильний вибір, вкладнику не варто поспішати й ставити підпис на договорі, потрібно детально ознайомитись з його умовами. Якщо виникають уточнюючі запитання, ставте їх менеджеру банку. У вас є право отримувати вичерпну інформацію про даний продукт.

Будьте уважними при ознайомлені з умовами депозитного договору, звертайте увагу на його назву та зміст. Завжди перевіряйте, чи поширюються на ваш вклад гарантії Фонду гарантування.

Нагадуємо, що під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення діють 100% гарантії за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП. Після спливу тримісячного терміну буде повернуто обмеження гарантованої суми. Максимальна сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тис. грн.

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