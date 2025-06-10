Як не отримати штраф за продаж вживаних речей — думка експертів — Finance.ua
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Як не отримати штраф за продаж вживаних речей — думка експертів

Особисті фінанси
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Як не отримати штраф за продаж вживаних речей — думка експертів
Як не отримати штраф за продаж вживаних речей — думка експертів
Після ухвалення нових фіскальних правил для онлайн-оплат і грошових переказів українці, які просто продають непотрібні речі, ризикують стати об’єктом уваги податкової.
Експерт з податків, директор Інституту соціально-економічної трансформації В’ячеслав Черкашин рекомендує людям бути уважними до деталей.
«Будь-яка фізична особа, яка продає свої речі, все одно ризикує, якщо робить це часто, на великі суми і впродовж року. Потрібно намагатись максимально правильно оформлювати такі операції. У всіх платіжках має бути зазначено, що продаж здійснює фізособа іншій фізособі, а речі є вживаними — це важливо», — сказав Черкашин.
Він також відмітив, що необхідно зберігати документи: хто купив, за скільки, коли купили самі, щоб у разі перевірки можна було підтвердити походження товару і пояснити, що це некомерційна діяльність.
«Золотого правила, що робити, щоб до тебе не прийшли, не існує. Податкова вже лізе в кишеню, відстежує рух коштів. Скоро, ймовірно, вона зможе отримувати інформацію з банківських рахунків без рішення суду. Тому сумнівні операції під загрозою. Ну або йти в готівку», — розповів експерт з податків.
У свою чергу, на думку експерта Українського інституту майбутнього Данила Моніна, нові фіскальні ініціативи можуть підштовхнути людей до неформальної торгівлі. Він відмітив, що через посилення контролю з боку держави люди можуть перейти до закритих форматів продажів, наприклад, створювати Telegram-канали, де домовлятимуться про купівлю-продаж напряму.
«Особисто я вважаю, що краще взагалі не продавати вживані речі. Краще їх просто здавати, менше клопоту», — зазначив Монін.
За матеріалами:
УНІАН
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