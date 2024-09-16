Як накопичити гроші: фінансові інструменти для заощаджень — Finance.ua

Як накопичити гроші: фінансові інструменти для заощаджень Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Як накопичити гроші: фінансові інструменти для заощаджень

Фінансові банківські інструменти дозволяють зберігати та примножувати кошти, підтримуючи фінансову стійкість та безпеку. Кожна фінансова ситуація є індивідуальною, отже ефективне заощадження потребує ефективних фінансових інструментів.

Про це повідомляє Фінкульт.

Фахівці назвали фінансові інструменти, які допоможуть зберегти та примножити кошти навіть за складних життєвих умов.

Депозити

Банківські депозити є одним з найбільш розповсюджених і надійних способів для збереження коштів. Важливо обирати депозит із вигідною процентною ставкою та враховувати можливість дострокового зняття коштів без втрати відсотків.

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Звертаємо вашу увагу, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує повернення коштів в разі банкрутства банку, крім коштів, які не підпадають під гарантії Фонду. На час воєнного стану діє норма про 100% відшкодування коштів за вкладами. А через три місяці після його скасування, коли обмеження знову повернуть, вкладники отримають вже 600 тис. грн.

Карткові рахунки з нарахуванням відсотків

Деякі банки пропонують карткові рахунки, на залишок коштів яких нараховуються відсотки. Це зручний спосіб поєднати доступ до щоденних фінансових операцій із можливістю отримувати дохід.

ОВДП

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) — державні цінні папери, що розміщуються на внутрішньому фондовому ринку.

ОВДП випускаються Міністерством фінансів України, та продаються для фінансування потреб державного бюджету України. Обіг облігацій в Україні здійснюється виключно в електронному вигляді та для фізичних осіб дохід від цих облігацій не оподатковується. ОВДП вважаються найнадійнішими цінними паперами в Україні оскільки їх погашення у повному обсязі (100% суми) гарантується державою.

Важливо! Диверсифікуйте — не вкладайте всі свої гроші в один фінансовий інструмент — розподіляйте їх між різними активами.

Вибір банківських інструментів для заощаджень залежить від ваших фінансових цілей, термінів та бажаного рівня ліквідності. Незалежно від того, чи ви надаєте перевагу традиційним депозитам, чи шукаєте більш гнучкі варіанти, фінансові інструменти надають надійну основу для заощадження.

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