Як накопичувати гроші в задоволення — Finance.ua

Як накопичувати гроші в задоволення
Хоча за гроші щастя не купиш, в сучасному світі вони цілком можуть забезпечити щасливе і комфортне життя. Думка про те, як економити гроші і відкладати без зайвого стресу, займає багато умів.
Ось практичні прийоми, які допоможуть економити:
- не робіть імпульсивні покупки, дайте собі 24 години, щоб визначитися;
- встановіть ліміт витрат на місяць і дотримуйтеся його;
- фіксуйте свої витрати за допомогою додатків або блокнота;
- використовуйте знижки та купони;
- заведіть карту з кешбеком;
- не викидайте застарілу техніку, якщо її можна продати і заробити.
Практична сторона питання важлива, але якби вона вирішувала проблему, все було б не так складно. Людина — це не робот, який може чітко слідувати алгоритму, а тому, необхідно окремо виділити кілька лайфхаків:
- не обмежуйте себе у всьому, інакше це призведе до зриву;
- замініть шопінг іншим хобі або прогулянками на природі;
- отримуйте з відкладених грошей відсотки;
- почніть відкладати з невеликих сум, поступово їх збільшуючи.
Жорстка економія в побуті може стати лише новою причиною стресу, однак і в цьому питанні можна викреслити непотрібні витрати. Практичні поради для дому, які актуальні в цей важкий час:
- вибирайте енергозберігаючі лампи;
- миючі засоби у великій упаковці виходять дешевше, ніж багато маленьких;
- з накопичених обмилков можна зробити одне нове мило, це працює і зі свічками;
- дозатор для засобу для миття посуду зменшить його витрату;
Кожен сам вибирає для себе спосіб економії. Головне — щоб це було в задоволення.
Де краще зберігати заощадження тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях
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