Як накопичувати гроші в задоволення — Finance.ua

Як накопичувати гроші в задоволення Сьогодні 16:14 — Особисті фінанси

Хоча за гроші щастя не купиш, в сучасному світі вони цілком можуть забезпечити щасливе і комфортне життя. Думка про те, як економити гроші і відкладати без зайвого стресу, займає багато умів.

Ось практичні прийоми, які допоможуть економити:

не робіть імпульсивні покупки, дайте собі 24 години, щоб визначитися;

встановіть ліміт витрат на місяць і дотримуйтеся його;

фіксуйте свої витрати за допомогою додатків або блокнота;

використовуйте знижки та купони;

заведіть карту з кешбеком;

не викидайте застарілу техніку, якщо її можна продати і заробити.

Практична сторона питання важлива, але якби вона вирішувала проблему, все було б не так складно. Людина — це не робот, який може чітко слідувати алгоритму, а тому, необхідно окремо виділити кілька лайфхаків:

не обмежуйте себе у всьому, інакше це призведе до зриву;

замініть шопінг іншим хобі або прогулянками на природі;

отримуйте з відкладених грошей відсотки;

почніть відкладати з невеликих сум, поступово їх збільшуючи.

Жорстка економія в побуті може стати лише новою причиною стресу, однак і в цьому питанні можна викреслити непотрібні витрати. Практичні поради для дому, які актуальні в цей важкий час:

вибирайте енергозберігаючі лампи;

миючі засоби у великій упаковці виходять дешевше, ніж багато маленьких;

з накопичених обмилков можна зробити одне нове мило, це працює і зі свічками;

дозатор для засобу для миття посуду зменшить його витрату;

Кожен сам вибирає для себе спосіб економії. Головне — щоб це було в задоволення.

УНІАН За матеріалами:

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