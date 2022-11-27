Як накопичувати гроші в задоволення — Finance.ua
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Як накопичувати гроші в задоволення

Особисті фінанси
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Хоча за гроші щастя не купиш, в сучасному світі вони цілком можуть забезпечити щасливе і комфортне життя. Думка про те, як економити гроші і відкладати без зайвого стресу, займає багато умів.
Ось практичні прийоми, які допоможуть економити:
  • не робіть імпульсивні покупки, дайте собі 24 години, щоб визначитися;
  • встановіть ліміт витрат на місяць і дотримуйтеся його;
  • фіксуйте свої витрати за допомогою додатків або блокнота;
  • використовуйте знижки та купони;
  • заведіть карту з кешбеком;
  • не викидайте застарілу техніку, якщо її можна продати і заробити.
Практична сторона питання важлива, але якби вона вирішувала проблему, все було б не так складно. Людина — це не робот, який може чітко слідувати алгоритму, а тому, необхідно окремо виділити кілька лайфхаків:
  • не обмежуйте себе у всьому, інакше це призведе до зриву;
  • замініть шопінг іншим хобі або прогулянками на природі;
  • отримуйте з відкладених грошей відсотки;
  • почніть відкладати з невеликих сум, поступово їх збільшуючи.
Жорстка економія в побуті може стати лише новою причиною стресу, однак і в цьому питанні можна викреслити непотрібні витрати. Практичні поради для дому, які актуальні в цей важкий час:
  • вибирайте енергозберігаючі лампи;
  • миючі засоби у великій упаковці виходять дешевше, ніж багато маленьких;
  • з накопичених обмилков можна зробити одне нове мило, це працює і зі свічками;
  • дозатор для засобу для миття посуду зменшить його витрату;
Кожен сам вибирає для себе спосіб економії. Головне — щоб це було в задоволення.

Де краще зберігати заощадження тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях

За матеріалами:
УНІАН
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