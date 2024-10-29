Як мінімізувати ризики при інвестуванні у фондовий ринок — Finance.ua

Як мінімізувати ризики при інвестуванні у фондовий ринок Сьогодні 14:13 — Фондовий ринок

Як мінімізувати ризики при інвестуванні у фондовий ринок

Інвестиції на фондовому ринку — завжди ризиковане рішення. До того ж в Україні чимало людей мають упередження щодо біржових активів, а інвестують в акції тих чи інших компаній лише 1% населення.

Змінити підхід до цього виду інвестицій допоможе підвищення фінансової обізнаності українських інвесторів. Коли варто фіксувати прибуток або збиток і виходити з інвестиції? Які інструменти використовують для хеджування ризиків? Скільки потрібно тримати кеші, в яких валютах і чи існує розуміння мінімального запасу ліквідності? Ці та інші питання розкриють експерти конференції «Жити на відсотки» вже 9 листопада.

Інвестиції в фондовий ринок: тренди та можливості

Одна із дискусій конференції буде присвячена цій темі. Спікери поговорять не лише про методи для підвищення фінграмотності, але й дізнаються більше про вплив війни на інвестиційні стратегії, прогнози щодо трендів фондового ринку, методи диверсифікації, а також про активи, які зможуть дати гарний прибуток вже у 2025 році.

Своїм досвідом поділяться експерти, які представлять інвестиційні школи різних поколінь. Великого досвіду набули засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S Ерік Найман та фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, які на власні очі бачили глобальні фінансові кризи і дефолти. Спікери готові як розповісти про власні спостереження, так і зорієнтувати молодих інвесторів в найскладніших питаннях.

Покоління інвесторів 2000х представлять засновник Gonzo invest та керуючий активами Павло Бойко та директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина. А від імені нового покоління говоритиме фінансовий радник, лектор, автор статей про фондовий ринок Микита Гупал. Який сьогодні ділиться своїм досвідом у Біржовому університеті.

Микита Гупал спеціалізується на тематиці акціїй, ETF, облігацій, опціонів, фундаментального/технічного аналізу, міжнародних ринків капіталу, дей-трейдингу та довгостроковій торгівлі. Він має економічну освіту бакалавра, а також закінчив магістратуру на спеціалізації «Фінансові ринки». Експерт за 6 років досвіду на фінансових ринках залучив понад 500 клієнтів з різними фінансовими портфелями, які отримали значні прибутки від інвестицій з середньою дохідністю у діапазоні від 15% до 30% на рік.

Щоб дізнатися більше про перспективність інвестування у фондові ринки, приходьте на конференцію «Жити на відсотки», де ви зможете отримати відповіді на всі питання, які вас хвилюють.

Як долучитися?

Участь у заході стане корисним для тих, хто шукає способи не лише накопичувати кошти, але і примножувати їх. Якщо ви хочете зрозуміти, як розгледіти інвестиційні можливості просто сьогодні з тим ресурсом, який ви маєте станом на зараз, долучайтеся до конференції «Жити на відсотки», яка пройде 9 листопада у Києві. Квитки можна придбати за посиланням

На учасників заходу чекає цілий день експертного контенту, участь у нетворкінгу, нові знайомства та можливості. А також вони зможуть долучитися до благодійного збору на підтримку 44-тої ОМБр та збору на мобільний госпіталь.

Проведення заходу було б неможливим без надійних спонсорів, серед яких:

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