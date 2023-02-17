Як купити Зелену картку, якщо ви за кордоном — Finance.ua

Як купити Зелену картку, якщо ви за кордоном Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Як купити Зелену картку, якщо ви за кордоном

З 28 квітня 2022 року наявність поліса Зелена картка стала обов’язковою умовою для перетину кордону з іншими країнами.

За відсутність Зеленої картки передбачені штрафи. Так, наприклад, у Польщі, якщо поліс відсутній до 14 днів перебування, доведеться сплатити 2 800 злотих, за понад 14 днів штраф збільшиться вдвічі — до 5 600 злотих. А от у Німеччині машина без страховки — суворе порушення закону, що тягне за собою ув’язнення до 6 місяців, а також штраф за рішенням суду.

Але не варто панікувати. Навіть якщо у вас під час перебування за кордоном закінчився поліс Зелена картка , його можна купити онлайн в українських страхових компаніях.

Як придбати Зелену картку, якщо ви за кордоном

З 1 вересня 2022 року, відповідно до даних МТСБУ, Зелена картка може бути оформлена також і в електронному вигляді, проте її обов’язково потрібно видрукувати на папері (дозволяється чорно-білий друк).

Тому якщо закінчився термін дії Зеленої картки за кордоном, є два шляхи:

оформити місцеву страховку в країні перебування;

придбати новий поліс Зеленої картки в Україні онлайн.

Рекомендуємо саме другий спосіб, адже так ви не будете переплачувати. Для розуміння: поліс Автоцивілки на рік у Польщі коштує приблизно 400 євро, а в Німеччині — від 900 євро (близько 17 тис. грн і 38,4 тис. грн, відповідно. Згідно з готівковим курсом євро станом на 15 лютого. — Ред.). Зелена картка в Україні на такий же період обійдеться 8 333 грн.

Сьогодні багато майданчиків пропонують оформити Зелену картку онлайн , зокрема Finance.ua.

Щоб оформити поліс потрібні такі документи:

техпаспорт на авто;

документ для ідентифікації водія (водійське посвідчення, закордонний паспорт, паспорт громадянина України або ID-картка).

Далі у відповідних полях ви вводите свої прізвище та ім’я латинкою, як зазначено в закордонному паспорті, номер телефону та e-mail, на який і буде надісланий документ. Потім потрібно зазначити номер вашого транспортного засобу, інформація підтягнеться автоматично із відкритого державного реєстру.

Усе, що вам потім потрібно зробити, — перевірити правильність даних і заплатити.

На оформлення Зеленої картки йде не більше 15 хвилин.

Під час кожної операції з оформлення нової картки всі дані щодо неї вносяться в базу даних. Після цієї процедури система автоматично присвоює кожному страховому полісу індивідуальний, неповторний номер. Перевірити поліс можна також онлайн на сайті МТСБУ

Мінімальний термін дії страховки становить 15 днів, а максимальний — 1 рік. Від терміну дії поліса залежатиме і його вартість. Ціни на Зелену картку визначає МТСБУ, вони однакові для всіх страхових компаній.

Врахуйте, що поліс буде дійсним лише через один день після оформлення.

Плюси та мінуси страхування за кордоном

Коли йдеться про місцеві аналоги Автоцивілки, то плюсів у покупці такої страховки немає, суцільні мінуси. Два найголовніших:

Ціна. Місцеві поліси будуть в рази дорожчими за Зелену картку, придбану в Україні. Як зазначено вище, поліс Автоцивілки на рік у Польщі коштує приблизно 400 євро, а в Німеччині — від 900 євро

Місцеві поліси будуть в рази дорожчими за Зелену картку, придбану в Україні. Як зазначено вище, поліс Автоцивілки на рік у Польщі коштує приблизно 400 євро, а в Німеччині — від 900 євро Поширення. Така страховка діятиме тільки в тій країні, в якій ви її придбали. Якщо ви плануєте виїжджати до інших країн, доведеться витрачатися на страховку й там, або ж, знову таки, купувати Зелену картку.

Купівля онлайн Зеленої картки, навпаки, має самі плюси:

Доступність. Придбати поліс можна 24/7, не виходячи з дому. Потрібний лише інтернет і банківська картка.

Придбати поліс можна 24/7, не виходячи з дому. Потрібний лише інтернет і банківська картка. Безпечність. З вашим полісом нічого не трапиться, він зберігатиметься на пошті. І в разі потреби його можна повторно видрукувати.

З вашим полісом нічого не трапиться, він зберігатиметься на пошті. І в разі потреби його можна повторно видрукувати. Надійність. Поліси фіксуються в базі даних МТСБУ, тому можливість підробки зводиться до мінімуму.

Більш детально про Зелену картку та що про неї треба знати читайте у статті за посиланням. 👇🏻

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.