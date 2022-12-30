Як купити біткоїн онлайн, щоб не платити прихованих комісій — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Як купити біткоїн онлайн, щоб не платити прихованих комісій Сьогодні 09:07 — Криптовалюта

Дізнайтеся, як купити біткоїн без непередбачених комісій та зборів. Виберіть найшвидший, надійніший і найвигідніший варіант, який відповідає вашим цілям.

Способи купівлі біткоїна з умовами угод та коментарями експерта

Біткоїн лідирує у ТОПі цифрових валют. За даними Statista за листопад 2022 року, разом з ефіріумом він становить понад 50% крипторинка. Враховуючи таку популярність, не дивно, що на сайти та сервіси купівлі біткоїна зростає попит.

Однак вибрати надійний і вигідний варіант із величезної кількості тих, що є на ринку, може бути складно. Рекомендуємо використовувати тільки перевірені способи, як купити біткоїн, щоб забезпечити безпеку та конфіденційність обміну, а також уникнути прихованих комісій.

Банківська картка

Банківські картки можна використовувати для операцій із криптовалютою. Це дозволяє не тільки купити біткоїн онлайн, але й вивести кошти після його продажу.

Для початку необхідно вибрати спеціалізований сервіс, який відіграватиме роль посередника в обміні фіатних грошей на цифрові, і навпаки. Це може бути криптовалютна біржа або онлайн-обмінник. З точки зору зручності та швидкості очікувано виграє другий варіант.

Як приклад візьмемо популярний сервіс Changeit . Реєструватися на ньому не обов’язково, проте корисно тим, хто хоче брати участь у реферальній програмі.

Купити біткоїн через обмінник можна всього за 4 кроки:

Визначення суми, яку ви плануєте обміняти. Система автоматично переведе фіатну валюту в біткоїни та продемонструє вам підсумкову суму. Внесення особистих даних (ім’я, номер телефону, електронна пошта) для надсилання замовлення на купівлю біткоїна. Інший варіант — увійти до наявного облікового запису. Введення номера біткоїн гаманця, який ви хочете використовувати для переказу коштів. Якщо у вас ще немає криптогаманця, створити його не важко, наприклад, на сайті blockchain.com. Додавання даних вашої банківської картки та оплата замовлення. Переконайтеся, що сума вкладається у ліміт на карті, та уважно перевірте дані на коректність.

Після виконання цих дій ви зможете інтерактивно спостерігати за проведенням операції. Для зарахування криптовалюти на ваш біткоїн гаманець потрібно близько двох хвилин. Ви не пропустите цей момент, оскільки отримаєте повідомлення про завершення транзакції на пошту.

Якщо вам необхідно продати цифрові кошти, наприклад, за гривні, процедура буде практично аналогічною. Додайте банківську картку, а потім переведіть потрібну кількість монет BTC зі свого біткоїн гаманця на відповідну адресу криптогаманця.

Так, з карткою ви можете стати власником біткоїна або, навпаки, отримати вигоду з його продажу. Це простий спосіб, що економить ваш час і при цьому гарантує абсолютну безпеку.

Досягти мети можна й іншим шляхом, наприклад, скориставшись платіжною системою.

PayPal

Це один із найвідоміших сервісів онлайн-платежів. По суті, PayPal виступає посередником між банківськими обліковими записами користувачів, що забезпечує безпеку даних картки. Також його можна використовувати, щоб купити біткоїн на різних платформах. Далі наведемо кілька найпоширеніших варіантів.

3 варіанти для купівлі BTC через PayPal з прикладами:

Брокер. Широко відома платформа eToro, яка пропонує 16 криптоактивів та строго регулюється. У разі внесення (і виведення) коштів користувачам пропонується вибрати PayPal зі списку основних платіжних методів.

Криптобіржа. Найбільша біржа, з якою знайомий кожен, хто має справу з криптовалютами, — Binance. Зареєструвавшись на ній та підтвердивши особистість, ви можете додати систему PayPal як метод оплати P2P.

P2P-платформа. Один із варіантів у цій категорії — Paxful. Вона дозволяє купувати без банківського рахунку або ідентифікації. Тут можна знайти постачальників, які приймають PayPal.

Перш ніж починати роботу з брокером, біржею або P2P-сервісом, уважно вивчіть умови щодо цікавого для вас виду криптовалют. Деякі з таких платформ можуть бути доволі складними у використанні для новачка.

З онлайн-обмінниками справа простіше, адже часто не потрібна навіть реєстрація (як у прикладі з п. 1). Електронні платіжні системи — один із ключових методів оплати біткоїну на подібних сервісах поряд із банківськими картками.

Payoneer

Ще один спосіб, пов’язаний із платіжними системами, цього разу — через Payoneer. За допомогою нього можна не тільки зробити швидкі транзакції, а й купити біткоїн. Як і в інших випадках, спочатку вам необхідно визначитися з вебпростором для купівлі.

Це може бути онлайн-обмінник або криптобіржа. Інший варіант — прямий продаж: кошти перераховуються не сервісу, а приватній особі. Йдеться про дошку оголошень, де продавці розміщують пости про продаж, а покупець обирає варіант з відповідним курсом та відправляє гроші.

За аналогічною схемою можна продавати цифрові кошти. Тоді при публікації оголошення спосіб оплати слід вказати Payoneer. Однак цей варіант, як і згадана нами криптобіржа, вимагає наявності певних знань у галузі торгівлі біткоїном.

Щодо криптообмінника, то це гідна альтернатива сервісам, орієнтованим на досвідчених користувачів. І справа не тільки в надійності та швидкості, а й у прозорості обмінних процесів.

Які можуть бути приховані комісії при купівлі чи продажу?

Стягнення прихованої комісії може стати неприємним сюрпризом для користувача, який вирішив внести або вивести кошти. Це означає, що компанія не подбала про те, щоб попередити кожного, хто бажає здійснити транзакцію, про наявність додаткових зборів.

Як правило, обмінниками знімається фіксована комісія за кожне виведення з метою покриття транзакційних витрат. Цей показник динамічний, оскільки залежить від навантаженості мережі блокчейн. Інформація про це має бути присутня на сторінці виведення на сайті.

Щодо внесення коштів, комісія для BTC може бути не передбачена, як у випадку з вищезгаданим Changeit . До речі, це гарний приклад того, як великий обмінник здатний забезпечувати та підтримувати прозорість транзакцій:

система автоматично розраховує суму одержання коштів з урахуванням комісії;

користувач отримує рівно стільки, скільки показано на вбудованому калькуляторі;

на сайті вказані дані про комісії платформи, причому для всіх видів криптовалют: 4% від транзакції (від 50 грн).

Жодних неприємних несподіванок: прихованих комісій та додаткових платежів! Доступність процесів для кожного відвідувача сайту є потужною основою для побудови довірчих взаємин.

Як бачите, існує багато способів купити біткоїн, і кожен із них має свої особливості. При виборі варто враховувати той факт, що може знадобитися покрокова реєстрація з ідентифікацією особи. Крім того, не всі платформи пропонують вигідні умови, найчастіше завищуючи комісії або маючи приховані платежі.

Якщо ви шукаєте одночасно швидкий, надійний та доступний варіант, рекомендуємо зупинитись на криптообмінниках.

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