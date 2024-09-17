Як купити акції іноземних компаній через банк: інструкція — Finance.ua

Як купити акції іноземних компаній через банк: інструкція Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Як купити акції іноземних компаній через банк: інструкція

Вперше придбати акції іноземних компаній в Україні через банк не дуже просто, але правильний алгоритм дій та врахування основних аспектів все значно спрощують.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

Процес наступний:

Потрібно визначитись з банком, який пропонує послуги з купівлі іноземних акцій або співпрацює з міжнародними брокерами. Відкрити рахунок або з можливістю інвестицій у цінні папери, або окремий брокерський. Пройти процедуру KYC (Know Your Customer). Це перевірка за допомоги документів, які підтверджують і саму особу, і її адресу проживання. Дізнатися, чи наявний у банку доступ до міжнародних бірж (саме до тих, де торгуються акції іноземних компаній). Деякі з них мають навіть власні платформи, деякі встановлюють партнерські відносини з брокерами міжнародного формату. Оформити угоду. В договорі докладно описати умови, кількість акцій, вартість та ін. Оплатити акції. Попередньо не завадить дізнатися, яким чином в обраному банку обробляються операції такого плану, скільки комісії та загалом яка сплата за послуги передбачена.

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Після цього потрібно буде управляти придбаними акціями. Для цього відстежуються вартість, можливі ринкові зміни. Брокерська платформа чи банк повинні надавати доступ до потрібної звітності та інформації.

Переваги та недоліки придбання іноземних акцій через банк

Беззаперечними перевагами співробітництва в плані придбання іноземних акцій через банк є:

комфорт;

надійність.

Багатьом інвесторам легше, спокійніше, надійніше мати справу з тим банком, з яким в них вже є певні відносини, в рівні безпеки якого вони впевнені.

Але слід врахувати, що комісії за здійснення конвертації валют та загалом за обслуговування можуть бути доволі суттєвими. Також значний недолік в можливому обмеженні доступу банка до міжнародного ринку, в невеликій кількості наявних інвестиційних інструментів.

Та й затримки процесу можливі, якщо порівнювати роботу банку зі спеціалізованими платформами чи онлайн-брокерами.

Детальніше про інвестиції в іноземні компанії читайте у статті за посиланням нижче:

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