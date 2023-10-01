Як купують та що роблять українці в інтернеті під час війни — дослідження — Finance.ua
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Як купують та що роблять українці в інтернеті під час війни — дослідження

Особисті фінанси
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Як купують та що роблять українці в інтернеті під час війни — дослідження
Як купують та що роблять українці в інтернеті під час війни — дослідження
Численні дослідження доводять, що війна сильно вплинула на споживацьку поведінку українських громадян. Особливо помітним цей вплив був минулого року, на початку повномасштабної війни, тоді як зараз вже можемо говорити про певні усталені оновлені моделі, які люди практикують у своєму щоденному житті в інтеракції з інтернетом.
Перед початком війни у 2021 році дослідницька компанія Gradus Research проводила велике дослідження Digi-нація, в якому дослідники дивилися на те, як люди користуються інтернетом та за якими сегментами їх можна згрупувати. І у вересні 2023 року Gradus Research повторили це дослідження на вибірці у близько 1900 респондентів, аби подивитися на ці показники в динаміці.
Як виглядає загалом зараз користування інтернетом в Україні?
93% опитаних громадян користуються інтернетом вдома, 52% — на роботі, і 42% — у транспорті. Тобто, інтернет нас супроводжує скрізь. І війна ще більше стимулювала активне користування інтернетом, яке спостерігається в усіх вікових групах. Одна з причин — люди отримують критично важливу інформацію про безпеку саме з мережі. Старші вікові групи теж адаптувалися в інтернеті і почувають себе там доволі впевнено.
Проводять в інтернеті більше 4 годин на день 72% респондентів. Звичайно ж, серед літніх людей ця тривалість споживання інтернету є меншою, а серед молодших вікових груп — більшою. Проте загалом це є високим показником, який зріс ще під час ковіду. COVID був свого роду підготовчим етапом до життя під час війни, адже без цих навичок мережевого спілкування і віддаленої роботи було б значно важче.
Як купують та що роблять українці в інтернеті під час війни — дослідження
З яких пристроїв користуються інтернетом? Бачимо, що смартфон далеко попереду всіх інших гаджетів — 95% опитаних користуються саме цим пристроєм. Тоді як стаціонарний комп’ютер відходить на задній план — його використовують 23% респондентів, і це в більшій мірі люди віком 45−54 років.
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Яку значимість бачать люди в інтернеті?
Для 91% опитаних мешканців України інтернет є соціальною нормою, адже всі навколо користуються інтернетом. 77% респондентів відповіли, що без інтернету вони б втратили контакт із багатьма друзями та знайомими. Тобто, він є потужним джерелом комунікації, і для 64% без доступу до інтернету робота неможлива.
При цьому лише 23% опитаних громадян довіряють інформації з інтернету, і це переважно люди у віці 35−60 років. Тоді як 68% зважають на джерело.
Як купують та що роблять українці в інтернеті під час війни — дослідження
Ключові сегменти української діджитал-аудиторії
У довоєнному 2021 році українська аудиторія користувачів інтернету розкладалася на шість основних сегментів, кожен з яких мав певну характеристику поведінки. Як їх змінила війна? Дещо знизилася група поміркованих користувачів інтернету, трохи підросла група незалучених та суттєво знизилась група прагматиків. І це той кластер, який об'єднував у собі професіоналів, і саме тут ми бачимо найбільший вплив міграції з України, бо ця група зменшилася фізично. Тоді як питома вага груп Пліткарі та Шукачі розваг збільшилася.
Як купують та що роблять українці в інтернеті під час війни — дослідження
З точки зору показників інтенсивності використання та розміру сегменту найбільш активними користувачами інтернету наразі є Просунуті та Пліткарі. Зважені користувачі інтернету — це Прагматики і Шукачі розваг. І сегмент помірного використання інтернету — Помірковані та Незалучені.
Яким чином розгортаються покупки в інтернеті?
87% вважають, що купувати товари чи послуги онлайн легко. І легкість є основним драйвером цієї категорії.
26% опитаних надають перевагу покупках в інтернеті, 29% — надають перевагу покупкам офлайн. Всі інші не мають потреби визначатися так жорстко у своїх преференціях і використовують обидва ресурси.
Як купують та що роблять українці в інтернеті під час війни — дослідження
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За матеріалами:
Finance.ua
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