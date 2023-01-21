Як краще вести облік особистих фінансів - поради — Finance.ua

Як краще вести облік особистих фінансів - поради Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Щоб вести облік особистих фінансів, кожен обирає зручний для себе варіант. Хтось завантажує спеціальні мобільні застосунки. Вони бувають платними та безоплатними. Комусь зручніше робити це в Excel-таблиці. Комусь взагалі звичніше вести облік витрат на папері. Недолік цих способів у тому, що здебільшого вони не позбавляють найнуднішої частини — сумлінного і дисциплінованого обліку з ручною фіксацією всіх витрат.

Клієнтам monobank у цьому плані набагато простіше. У них є можливість аналізувати свою фінансову активність за допомогою вбудованих у додаток mono-інструментів, не додаючи до цього зайвих зусиль.

Це новий функціонал додатку mono, який допоможе користувачам контролювати персональний бюджет у межах чотирьох категорій:

витрати;

накопичення;

перекази на свої картки;

надходження.

Категорії представлені у вигляді карток, які складають основу аналітичного розділу «Статистика». Кожна така картка містить загальну суму, перелік підкатегорій і тегів, які брали участь у її наповненні.

Контроль над фінансами не потребує жодних додаткових дій зі сторони клієнта. Він просто сплачує покупки карткою monobank, а додаток все порахує сам.

Користувач, у разі потреби, може самостійно змінювати категорії своїх витрат або додавати до них нові теги для групування витрат і надходжень.

Поруч зі «Статистикою» є розділ «Капітал», який наочно показує, з чого на поточний момент складається власний капітал клієнта: його сума, валюта та місце збереження (картка, вклад, Банка). Завдяки йому, людина за пару секунд зможе оцінити своє матеріальне становище.

Розуміння того, на що саме витрачаються ваші кошти, дозволить плануватинаступні витрати та заощаджувати на них, завдяки кешбеку від monobank, якщо обирати потрібні категорії. Все це дозволяє максимально контролювати свої фінанси в межах одного банківського застосунку. Без необхідності тримати на смартфоні додаткові програми та вносити в них розрахунки за кожну філіжанку кави. Аналітика доступна як за однією, так і за декількома картках у трьох доступних валютах — гривня, долар і євро, з точністю до одного дня.

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