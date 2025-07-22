Гранти на приватний дитсадок: Уряд розширив програму «Власна справа» — Finance.ua
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Гранти на приватний дитсадок: Уряд розширив програму «Власна справа»

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Гранти на приватний дитсадок: Уряд розширив програму «Власна справа»
Гранти на приватний дитсадок: Уряд розширив програму «Власна справа»
Уряд розширив грантову програму «Власна Справа» — українці зможуть взяти грант до 1 млн грн на відкриття приватних закладів дошкільної освіти.
Про ухвалення Кабміном відповідного рішення повідомили в Мінекономіки.
«Власна справа» — одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого й середнього бізнесу. За три роки її дії 27 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток своєї справи. Відтепер гранти за програмою зможуть отримати й підприємці, які працюють або хочуть розпочати бізнес в сфері дошкільної освіти. До 1 млн грн можна взяти на відкриття дитячого садочку, ясел, центру розвитку дитини. Через гранти ми інвестуємо в розвиток мережі дошкільних закладів, щоб збільшити кількість місць для навчання маленьких українців", — зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
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Що передбачає програма

Згідно з умовами програми, українці можуть отримати грант на відкриття або розвиток закладів дошкільної освіти (ясла, дитячий садок, сімейний (родинний) садок, міні-садок, спеціальний дитячий садок, центр розвитку дитини) в розмірі:
  • до 500 тис. грн — за умови створення не менше двох робочих місць;
  • 500 тис. грн — 1 млн грн — за умови створення не менше чотирьох робочих місць та співфінансування 70/30 (70% - кошти гранту, 30% - кошти грантера).
Грант підприємці можуть спрямувати на ремонт та облаштування приміщень закладів дошкільної освіти, придбання необхідного обладнання, меблів, техніки, устаткування, зокрема, це може бути інтерактивне обладнання, іграшки, методичні та навчальні матеріали, а також послуги маркетингу та реклами, транспорт для потреб закладу або навіть запуск по франшизі.
Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом із бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Довідка Finance.ua:

  • за грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн на старт або розвиток бізнесу;
  • отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов’язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту;
  • українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тис. гривень із зобов’язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов’язкова;
  • підприємці восьми прифронтових регіонів можуть отримати грант до 500 тис. грн за умови створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту;
  • кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення;
  • інформацію щодо отримання гранту за програмою «Власна Справа» можна знайти на сайті програми.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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