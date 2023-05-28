Як користуватися застосунком «Пенсійний фонд» — інструкція від ПФУ — Finance.ua

Як користуватися застосунком «Пенсійний фонд» — інструкція від ПФУ Сьогодні 19:27 — Особисті фінанси

Як користуватися застосунком «Пенсійний фонд» — інструкція від ПФУ

Близько мільйона користувачів уже комунікують із Пенсійним фондом через мобільний застосунок, тож у відомстві ще раз нагадали про різні способи авторизації в ньому.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Щоб скористатись застосунком «Пенсійний фонд», необхідно завантажити його з App Store чи Google Play на свій пристрій.

Інфографіка: ПФУ

Мобільний застосунок пропонує три варіанти авторизації:

за логіном;

за електронним цифровим підписом;

за допомогою системи GovID.

Авторизація за GovID

Це легкий та доступний спосіб авторизації, який дозволяє використовувати всі можливості особистого кабінету, окрім тих, де користувачу необхідно накладати на документи цифровий підпис.

Алгоритм виглядає так:

обрати опцію «Увійти за допомогою Bank ID НБУ» (натиснути стрілочку); обрати із переліку банк, в якому користувач має рахунок, натиснути «Продовжити»; авторизуватися в банківській установі та надати згоду на передачу банком персональних даних, натиснувши «Підтвердити»; перевірити особисті дані, надати згоду на поширення персональних даних (встановити відповідну позначку) та натиснути «Продовжити».

Авторизація за КЕП (ЕЦП)

обрати Акредитований центр сертифікації ключів; відшукати сертифікат ключа електронного підпису на пристрою; ввести особистий пароль.

Для зручності застосунок пропонує ознайомитись з інформацією про алгоритм копіювання КЕП в застосунок.

Цей тип авторизації дозволяє використовувати всі можливості особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, надсилати заяви, документи та вносити (за необхідності) особисті дані.

Авторизація за логіном

Необхідно ввести особистий логін та пароль, попередньо отримавши його в територіальному підрозділі Фонду.

Цей тип авторизації дозволяє користувачу використовувати лише знеособлені електронні сервіси Фонду.

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