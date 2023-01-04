Як користуватися технікою при відключеннях — Finance.ua
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Як користуватися технікою при відключеннях

Енергетика
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Після відновлення подачі струму почастішали випадки стрибків напруги. В результаті навіть якщо техніка миттєво не виходить з ладу, вона псується значно швидше.
Як розповів інженер-електрик Віталій Чех, найскладніша ситуація — у старому житловому фонді (хрущовках), там найчастіше щитків усередині квартир немає, а у щитках у під’їздах — «повне свавілля». Контакти не затягнуті, підключення відбувається хаотично та безпосередньо.
«У під’їздах усередині щитків часто повне свавілля коїться. Потрібно викликати будь-якого електрика, відключати будинок від мережі та підключати реле напруги», — розповідає Чех. Таке реле коштуватиме лише 800-1500 грн (залежно від виробника), але при цьому може захистити техніку на десятки тисяч гривень.
Якщо щиток — усередині квартири, то реле можна встановити індивідуально (як і стабілізатор напруги). Принцип роботи реле дозволяє при різкому падінні чи зростанні напруги відключати подачу струму до стабілізації. Техніка не отримує «шкідливого» струму.
Що варто робити:
Вимикати всі електроприлади з мережі. Під час відключення електроенергії це обов’язково, оскільки після подачі струму можуть бути перепади напруги. Але у разі, якщо у вас і не відключали світло, варто від’єднувати всі прилади від мережі. Справа в тому, що навіть у режимі очікування вони використовують електроенергію.
Вмикати електроприлади по черзі. Якщо у вас не було електроенергії, а після її увімкнення ви одночасно почали використовувати і телевізор, і комп’ютер, і пральну машину, це створює великий стрибок напруги. Тому найкраще чекати подачі світла з увімкненим освітленням у тій кімнаті, де ви перебуваєте. Тільки за пів години можна поступово і по черзі використовувати електроприлади, які вам потрібні.

Як убезпечити свою техніку від вимкнень електроенергії

За матеріалами:
Обозреватель
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