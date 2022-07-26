Як камера iPhone 13 Pro: камера LeBest X14 Pro Max — Finance.ua
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Як камера iPhone 13 Pro: камера LeBest X14 Pro Max

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У Китаї представлено смартфон LeBest X14 Pro Max. Судячи з назви, розробники дійсно дорівнювали кращих, інакше як пояснити в пристрої риси iPhone 13 Pro і Xiaomi Mi 11 Ultra? З iPhone новинку ріднить виконання блоку камери, а з пристроєм Xiaomi — наявність додаткового екрана праворуч від цього блоку. З’єднані ці модулі якось непоказно, ніби одного з них спочатку не мало бути.
Як камера iPhone 13 Pro: камера LeBest X14 Pro Max
Крім зовнішнього вигляду, новинка більше нічим не схожа на флагмани Apple і Xiaomi. LeBest X14 Pro Max побудований на бюджетній платформі Unisoc T610, наділений екраном IPS з діагоналлю 6,5 дюйма та роздільною здатністю 2340×1080 пікселів, 8-мегапіксельною фронтальною камерою та основний — з головним датчиком роздільною здатністю 16 Мп.
За матеріалами:
Portaltele
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