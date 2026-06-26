Як їздити у спеку: ТОП-5 речей, які не можна залишати в авто влітку (інфографіка)
Літо — це гарна пора для подорожей та відпустки, але сюди додається і нестерпна спека в салоні авто. Щоб уникнути перегріву, втрати свідомості або поломки техніки, треба дотримуватись порад експертів.
Експерти попереджають: при температурі в салоні вище +27°C швидкість реакції людини знижується на 22%, що порівняно з легким алкогольним сп’янінням.
Щоб поїздка не закінчилася трагедією, водіям рекомендують суворо дотримуватися питного режиму, уникати затяжних гальмувань та прибрати з салону небезпечні предмети, пише autocentre.ua.
Думка експерта
Головна небезпека літньої спеки — це обманна впевненість водія у власних силах. Зневоднення настає непомітно, викликаючи сонливість та втрату концентрації.
Він рекомендує тримати в салоні виключно чисту воду кімнатної температури (солодкі газовані напої лише посилюють спрагу).
Стиль їзди
через розігрітий асфальт та перегрів колодок гальмівний шлях автомобіля збільшується в середньому на 15−20%. Гальмуйте плавно і заздалегідь.
Топ-5 речей, які не можна залишати в авто влітку
Раніше Finance.ua писав, що уникнути перегріву, втрати свідомості або поломки техніки, дамо кілька порад для тебе і твого «залізного коня»
Для авто:
Перевірте охолоджувальну систему. Регулярно контролюйте рівень охолоджувальної рідини.
Стан акумулятора. Висока температура може «вбити» слабкий акумулятор — переконайтеся, що з ним усе ок.
Шини — під контролем. У спеку тиск у шинах зростає. Перевірте його перед кожною поїздкою.
Сонцезахисні шторки або тонування. Вони реально зменшують нагрів салону.
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