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Як їздити у спеку: ТОП-5 речей, які не можна залишати в авто влітку (інфографіка)

Технології&Авто
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Як їздити у спеку: ТОП-5 речей, які не можна залишати в авто влітку (інфографіка)
Як їздити у спеку: ТОП-5 речей, які не можна залишати в авто влітку (інфографіка)
Літо — це гарна пора для подорожей та відпустки, але сюди додається і нестерпна спека в салоні авто. Щоб уникнути перегріву, втрати свідомості або поломки техніки, треба дотримуватись порад експертів.
Експерти попереджають: при температурі в салоні вище +27°C швидкість реакції людини знижується на 22%, що порівняно з легким алкогольним сп’янінням.
Щоб поїздка не закінчилася трагедією, водіям рекомендують суворо дотримуватися питного режиму, уникати затяжних гальмувань та прибрати з салону небезпечні предмети, пише autocentre.ua.

Думка експерта

​​Головна небезпека літньої спеки — це обманна впевненість водія у власних силах. Зневоднення настає непомітно, викликаючи сонливість та втрату концентрації.
Він рекомендує тримати в салоні виключно чисту воду кімнатної температури (солодкі газовані напої лише посилюють спрагу).

Стиль їзди

через розігрітий асфальт та перегрів колодок гальмівний шлях автомобіля збільшується в середньому на 15−20%. Гальмуйте плавно і заздалегідь.

Топ-5 речей, які не можна залишати в авто влітку

<i>Створено за допомогою ШІ</i>
Створено за допомогою ШІ
Раніше Finance.ua писав, що уникнути перегріву, втрати свідомості або поломки техніки, дамо кілька порад для тебе і твого «залізного коня»

Для авто:

Перевірте охолоджувальну систему. Регулярно контролюйте рівень охолоджувальної рідини.
Стан акумулятора. Висока температура може «вбити» слабкий акумулятор — переконайтеся, що з ним усе ок.
Шини — під контролем. У спеку тиск у шинах зростає. Перевірте його перед кожною поїздкою.
Сонцезахисні шторки або тонування. Вони реально зменшують нагрів салону.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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