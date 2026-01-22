Як інвестують у власну енергонезалежність мешканці різних міст України Сьогодні 10:39 — Енергетика

Як інвестують у власну енергонезалежність

Найбільше ОСББ беруть кредити на енергонезалежність у Львові, Луцьку та Рівному, значно менше — у Києві.

Про це розповіла перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва під час круглого столу «Банківський сектор України: здобутки 2025 року та очікування від 2026-го».

«ОСББ, які прокредитувалися і реалізували заходи з енергоефективності, зараз узимку дуже добре це відчувають: у них тепло, на відміну від тих, хто нічого не робив і не готувався до зими. За останні два роки ми прокредитували 200 млн грн — це понад 150 ОСББ, які, по суті, захистили себе від цієї холодної зими», — розповіла Олена Дмітрієва.

Найбільша кількість проєктів

зосереджені в містах на заході країни.

«Мешканці розуміють, що відповідальні за власну енергоефективність і за те, як вони будуть зимувати. Вони не чекають від держави — вони своє щастя роблять власними руками. Це насамперед Львів, Луцьк, Рівне, частково Житомир. Києва майже немає, — зазначила Олена Дмітрієва. — Кияни чекають, що це зробить хтось інший. Нам потрібно усвідомити: ніхто за нас нічого не зробить. Тільки ми самі».

«Кияни більше розраховують на те, що хтось зробить усе за них, але тут є великий потенціал для перетворення будинків на енергонезалежні об’єкти», — вважає директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.

Місак Арзуманян зауважив, що попит на енергоефективні кредити залежить від обстрілів. Начальник управління по роботі з клієнтами Кредитвест Банку зауважив, що попит на енергоефективні кредити залежить від обстрілів.

«Кредитування енергонезалежності прямо пропорційне обстрілам і блекаутам. Щойно щось вимикають — усім, кому пропонували електростанції, акумулятори чи когенерацію, це терміново стає потрібним. Але коли кредитну заявку швидко затверджують і світло вже налагоджено, клієнти кажуть, що їм це більше не потрібно, — зазначив Місак Арзуманян. — Втім, ми працюємо: більш далекоглядні клієнти заздалегідь усе це зробили й зараз почуваються спокійно».

Компенсації

Він також додав, що компенсації на інвестиційні кредити на три роки надають Київська міська та обласні адміністрації. «Цього вистачає для сонячних електростанцій потужністю понад 200 кВт», — уточнив він.

Ще один напрям — кредитування енергосервісних компаній, які впроваджують енергоефективні заходи в публічних будівлях. «Це школи, дитячі садочки, лікарні, поліклініки — такі проєкти також допомагають пережити зиму, — сказала Олена Дмітрієва. — Бізнес здебільшого бере кредити на сонячні панелі, але частка таких позик у нашому портфелі незначна й більше стосується альтернативних джерел енергопостачання».

