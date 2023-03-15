Як іноземцям-контрактникам отримати водійські права: уряд затвердив перелік документів — Finance.ua

Як іноземцям-контрактникам отримати водійські права: уряд затвердив перелік документів Сьогодні 11:47 — Особисті фінанси

Як іноземцям-контрактникам отримати водійські права: уряд затвердив перелік документів

Кабінет Міністрів встановив перелік документів, які іноземні громадяни чи особи без громадянства, котрі уклали контракт на проходження військової служби у ЗСУ, Держспецтранспорті і Нацгвардії, можуть подавати для отримання посвідчення водія під час дії воєнного стану.

Про це у Телеграмі поінформував постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування іноземці та особи без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії, замість документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, можуть подати дійсний паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, разом з військовим квитком та довідкою щодо перебування на військовій службі для: проходження підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів; отримання посвідчення водія (у тому числі вперше); обміну їх посвідчень водія на національне посвідчення водія, а також видачі їм національних посвідчень водія замість утраченого іноземного», — уточнив він.

Нагадаємо, 7 березня Кабінет міністрів вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

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Укрінформ За матеріалами:

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