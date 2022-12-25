Як і куди їдуть українці відпочити на Новий рік — Finance.ua

Як і куди їдуть українці відпочити на Новий рік Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Традиційно напередодні зимових свят спостерігається сплеск попиту на подорожі. Щоб не переплачувати, тури за найкращою ціною громадяни бронюють наперед, а туркомпанії формують свої пропозиції ще з літа.

У пресслужбі туроператора Join UP «Фокусу» розповіли, що й цього року в період новорічних і різдвяних свят спостерігається зростання кількості бронювань турів, але, звісно, не в таких обсягах, як раніше.

«Попит на тури значно впав через два фактори: неможливість виїзду чоловіків за кордон, оскільки жінки подорожувати самостійно не завжди готові, і зростання курсу валют, що веде до підвищення вартості турів у гривні», — додає Марина Казакова, засновниця турагентства Kazakov’s Travel. Але оператори ринку, які пережили коронавірусні обмеження, намагаються працювати і в таких умовах.

«Є хороша та погана новина для нас. Хороша — попит є. Погана — він у 10 разів менший за минулорічний. Але ми не зупиняємося. Нас надихає, що навіть у період війни люди готові втілювати мрії, подорожувати, відкривати для себе щось нове », — говорить Дмитро Яремкович, генеральний директор і керуючий партнер туристичної компанії Eurotrips Ukraine.

Ще одна тенденція, яку помітили в Join UP, — зменшення горизонту планування. Тобто через високий рівень невизначеності в умовах війни подорожі рідше бронюють заздалегідь, і, як наслідок, операторам галузі значна кількість запитів надходить «сьогодні на завтра». Це створює певні складнощі.

«Раніше, щоб зафіксувати оптимальні ціни, ми бронювали готелі на Новий рік за 3-5 місяців і заздалегідь вносили передоплату, оскільки ми знали попит і були впевнені, що зможемо виконати свої плани, — розповідає Дмитро Яремкович. — Але те, які напрями точно поїдуть, під час війни ми можемо зрозуміти лише за 3-4 тижні до виїзду».

Співрозмовник зазначає, що в такій ситуації доводиться домовлятися з готелями про відстрочку дати оплати. І хоча багато готелів ідуть на поступки, кращих цін, як раніше, досягти не вдається — зростання цін готелів становить 10-20%.

У 2022 році подорожі Україною вийшли на друге місце за популярністю, поступившись першістю лише традиційному лідеру минулих років — Єгипту, що стало значною зміною порівняно з попередніми роками. Цю тенденцію в Join UP пов’язують із обмеженнями на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку та загальним зростанням зацікавленості українців у власній країні. У пріоритеті — гірські лижі, різдвяний Львів, лікувальні санаторії, спокійний відпочинок у Карпатах.

Серед українців, які так чи інакше відчувають пов’язані з війною стреси, у 2022 році зросла популярність відпочинку в санаторіях. Зокрема, у туроператора Join UP у жовтні структура продажу турів Україною була такою:

санаторні: 44,4%

поїздки в Карпати з метою ретриту й оздоровлення: 29%

гірськолижні напрямки: 19,5% (з тенденцією до зростання в зимовий період)

Як війна вплинула на авіаційний туризм

Незважаючи на війну та заборону польотів із України, українці не перестали літати на відпочинок. «Аудиторія закордонних турів змінилася — якщо раніше подорожували переважно сім’ї, то тепер за об’єктивними обставинами жінки з дітьми», — коментують ситуацію в пресслужбі туроператора Join UP.

На Новий рік 2023 року традиційним лідером бронювань, за статистикою Join UP, залишається Єгипет, що відрізняється високим рівнем комфорту, широким вибором готелів, популярною системою «все включено» й оптимальним співвідношенням ціни та якості (відпочити вдвох протягом 7 ночей можна від 37 055 грн) .

Серед нових тенденцій на ринку у 2022 році стало зростання попиту на подорожі до країн, які не видають туристичні візи громадянам росії. Йдеться про такі країни:

Бельгія

Данія

Естонія

Латвія

Литва

Нідерланди

Польща

Словаччина

Чехія

Фінляндія

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.