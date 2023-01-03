Як і де шукати роботу в Канаді — Finance.ua

Як і де шукати роботу в Канаді Сьогодні 14:59 — Особисті фінанси

Адаптація до життя в новій країні — тривалий та складний процес. Працевлаштування є одним з елементів пристосування та важливим кроком до початку нового життя за кордоном. Українці, які переїхали до Канади через війну в Україні, мали змогу отримати CUAET — канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки, який також дозволяє офіційно працювати.

Visitukraine розповідає, як і де шукати роботу в Канаді.

Чому для працевлаштування потрібен CUAET?

Отримавши CUAET, біженці з України можуть легально перебувати в країні. Уряд Канади створив цей дозвіл, щоб підтримати українців і забезпечити їм статус тимчасового резидентства та доступ до освіти й працевлаштування.

Що потрібно для роботи в Канаді?

Окрім дозволу CUAET вам потрібно мати:

1. Номер соціального страхування (SIN). Отримати його треба протягом перших 14 днів перебування в Канаді. SIN потрібен також для отримання доступу до державних послуг і пільг. Подати заявку на SIN можливо онлайн на сайті canada.ca або особисто.

2. Дозвіл на роботу. Одержати дозвіл можливо після фактичного приїзду до Канади. Подати заявку можна за посиланням до 31 березня 2023 року.

3. Результати медичної комісії. Якщо ви оформили заявку на CUAET поза межами Канади, а потім подалися на отримання дозволу для працевлаштування, ви матимете 90 днів на проходження медкомісії. Якщо ви оформили CUAET у Канаді, уряд поінформує вас як записатися до лікаря. Дізнатися про зняття обмеження на працевлаштування, якщо ви не пройшли медичний огляд можна тут

Додаткові переваги дозволу на працевлаштування

Українці, які відповідають критеріям провінції чи території проживання, можуть претендувати на державне медичне страхування. Більше про медичні послуги в Канаді читайте за посиланням

Де знайти роботу в Канаді?

Вакансії виключно для українців переглядайте на порталі Job Bank . Також шукайте роботу на сайтах, які розміщують оголошення для всіх у Канаді, наприклад, тут

У випадку виникнення запитань стосовно пошуку роботи через Job Bank ви можете заповнити анкету й отримати консультацію. Обов’язково зазначте, що ви українець, який шукає роботу.

uamedia За матеріалами:

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