Як херсонцям отримати грошову допомогу від міжнародних донорів — Finance.ua

Як херсонцям отримати грошову допомогу від міжнародних донорів Сьогодні 16:47 — Особисті фінанси

Як херсонцям отримати грошову допомогу від міжнародних донорів

У межах спільних проектів Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій жителям звільненого Херсона й області надається фінансова підтримка.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Громадянам, які пережили окупацію, через Укрпошту виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 1200 та 2200 гривень готівкою на особу.

На допомогу мають право як дорослі, так і діти.

Списки на отримання коштів формують соціальні працівники органів місцевого самоврядування. Щоб отримати грошову підтримку, попередньо необхідно звернутися до відповідної місцевої ради.

Подати заявку на отримання фінансової допомоги можна й онлайн, заповнивши реєстраційну гугл-форму за посиланнями:

для жителів Херсона;

для жителів Херсонського району.

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