Як херсонцям отримати грошову допомогу від міжнародних донорів — Finance.ua
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Як херсонцям отримати грошову допомогу від міжнародних донорів

Особисті фінанси
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Як херсонцям отримати грошову допомогу від міжнародних донорів
Як херсонцям отримати грошову допомогу від міжнародних донорів
У межах спільних проектів Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій жителям звільненого Херсона й області надається фінансова підтримка.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Громадянам, які пережили окупацію, через Укрпошту виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 1200 та 2200 гривень готівкою на особу.
На допомогу мають право як дорослі, так і діти.
Списки на отримання коштів формують соціальні працівники органів місцевого самоврядування. Щоб отримати грошову підтримку, попередньо необхідно звернутися до відповідної місцевої ради.
Подати заявку на отримання фінансової допомоги можна й онлайн, заповнивши реєстраційну гугл-форму за посиланнями:

Де краще зберігати заощадження тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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