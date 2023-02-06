Як формується сума в рахунку за світло: пояснення від Yasno — Finance.ua

Як формується сума в рахунку за світло: пояснення від Yasno Сьогодні 08:34 — Особисті фінанси

Як формується сума в рахунку за світло: пояснення від Yasno

Головний процес у розрахунку за світло залежить від показників лічильника. Тоді й не виникатиме питання, чому в платіжках сума зросла, або навпаки зменшилася.

Як розповідає Сергій Коваленко, генеральний директор Yasno, насамперед найважливіша частина у розрахунку суми за світло залежить не від оператора системи розподілу чи постачальника, а від споживача. Все, що йому потрібно — це вчасно передати показники лічильника.

Як відбувається розрахунок

Після подачі показників, ОСР розраховує обсяг споживання клієнта. Ці дані згодом передають Yasno.

"Ми множимо обсяг на тариф, враховуємо переплату чи заборгованість та виставляємо кінцевий рахунок. Жодної магії та хитрощів. Клієнти, які регулярно передають показники, це знають і зазвичай не мають питань до суми у рахунку",— пояснює Коваленко.

Однак у тих, хто такого не робить, виникають проблеми. До прикладу, за грудень показники не передали 34% киян та 29% жителів Дніпропетровщини. Тому оператор систему розподілу розраховує їх обсяг споживання за показником середньодобового споживання.

Що робити, якщо забули подати показники

На жаль, ви будете змушені спочатку сплатити всю суму, яка прийшла через невчасні подані показники. А вже з наступного місяця вам варто подати показники вчасно і тоді вже відбудеться перерахунок.

Тому експерт радить щомісяця з 1 до 5 числа витрачати лише 5 хвилин свого часу для подання показників, щоб уникнути проблем надалі.

Як зекономити на електроенергії

Вимикайте вдома прилади та освітлення:

Робіть це кожен раз в тому місці квартири, де воно вам не потрібне. Також, візьміть за звичку вимикати прилади, якими ви не користуєтесь постійно. Навіть якщо в телевізорі вночі горить маленький червоний світлодіод, то за рік так може «нагоріти» декілька кіловатів.

Техніка з екорежимом тепер у кожну хату:

Техніка в «середніх» і економних режимах довше працює й економить гроші.

Поставте собі мету споживати менше:

Наприклад, споживайте на наступний місяць менше на 10 кіловатів. Це може стати захопливим квестом і сімейною грою.

Купіть LED-лампи:

Лампи старого зразка, окрім того, що яскраво світять і виконують свої функції, ще й нагріваються. За цю додаткову енергію на нагрів ми переплачуємо.

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