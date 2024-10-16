Як ДПС виявляє ризикових платників: деталі про експериментальний проєкт — Finance.ua
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Як ДПС виявляє ризикових платників: деталі про експериментальний проєкт

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Як ДПС виявляє ризикових платників: деталі про експериментальний проєкт
Як ДПС виявляє ризикових платників: деталі про експериментальний проєкт
Експериментальний проєкт з управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Україні створений для швидкого та точного визначення контролюючими органами наявності ризику порушення податкового законодавства у платників податків. Детальніше про те, як він працює, розповіли у ДПС.
Як зазначають податківці, основна ідея — це автоматизована система, яка аналізує дані та допомагає уникнути помилок у сплаті податків, що покращує взаємодію між державою та бізнесом.

Як це працює?

  1. Автоматичний аналіз даних.
    Державна податкова служба збирає інформацію про діяльність платників податків з різних джерел, зокрема внутрішніх (дані з декларацій, звітів) і зовнішніх (наприклад, з банків). Ця інформація надходить в автоматизовану систему, яка аналізує її за допомогою спеціальних алгоритмів.
  2. Виявлення ризиків.
    Система автоматично оцінює, чи є ризик, що платник податків може порушити законодавство, наприклад, не сплатить податки вчасно або задекларує неправильні дані. Якщо ризик виявлений, це фіксується в системі, і податкові органи отримують сигнал для подальшої перевірки.
  3. Мінімізація втручання.
    Якщо ризики незначні або відсутні, платник податків взагалі може не стикатися з перевірками. Це важливо для бізнесу, оскільки дозволяє зменшити кількість непотрібних перевірок і сконцентруватися на своїй діяльності.
  4. План дій.
    Якщо система виявляє серйозні ризики, податкові органи можуть запропонувати консультації або заходи для їх усунення. У разі необхідності — проводити податковий контроль.

Переваги проєкту

  • Прозорість і передбачуваність
Платники податків чітко розуміють, за якими критеріями їх оцінюють, і можуть самі працювати над зменшенням ризиків.
  • Менше перевірок
Система автоматично визначає лише тих, хто має ризики, тому для багатьох бізнесів перевірки можуть стати рідкісними або взагалі зникнути.
  • Чесні правила для всіх
Усі підприємства оцінюються за одними і тими ж стандартами, що робить процес управління податками більш справедливим.
«Цей експериментальний проєкт — крок до сучаснішої і ефективнішої податкової системи, яка допоможе бізнесу працювати прозоріше і уникати проблем із податками», — підсумували у ДПС.
За матеріалами:
Finance.ua
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