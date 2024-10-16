Як ДПС виявляє ризикових платників: деталі про експериментальний проєкт — Finance.ua

Як ДПС виявляє ризикових платників: деталі про експериментальний проєкт Сьогодні 19:46

Як ДПС виявляє ризикових платників: деталі про експериментальний проєкт

Експериментальний проєкт з управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Україні створений для швидкого та точного визначення контролюючими органами наявності ризику порушення податкового законодавства у платників податків. Детальніше про те, як він працює, розповіли у ДПС.

Як зазначають податківці, основна ідея — це автоматизована система, яка аналізує дані та допомагає уникнути помилок у сплаті податків, що покращує взаємодію між державою та бізнесом.

Як це працює?

Автоматичний аналіз даних.

Державна податкова служба збирає інформацію про діяльність платників податків з різних джерел, зокрема внутрішніх (дані з декларацій, звітів) і зовнішніх (наприклад, з банків). Ця інформація надходить в автоматизовану систему, яка аналізує її за допомогою спеціальних алгоритмів. Виявлення ризиків.

Система автоматично оцінює, чи є ризик, що платник податків може порушити законодавство, наприклад, не сплатить податки вчасно або задекларує неправильні дані. Якщо ризик виявлений, це фіксується в системі, і податкові органи отримують сигнал для подальшої перевірки. Мінімізація втручання.

Якщо ризики незначні або відсутні, платник податків взагалі може не стикатися з перевірками. Це важливо для бізнесу, оскільки дозволяє зменшити кількість непотрібних перевірок і сконцентруватися на своїй діяльності. План дій.

Якщо система виявляє серйозні ризики, податкові органи можуть запропонувати консультації або заходи для їх усунення. У разі необхідності — проводити податковий контроль.

Переваги проєкту

Прозорість і передбачуваність

Платники податків чітко розуміють, за якими критеріями їх оцінюють, і можуть самі працювати над зменшенням ризиків.

Менше перевірок

Система автоматично визначає лише тих, хто має ризики, тому для багатьох бізнесів перевірки можуть стати рідкісними або взагалі зникнути.

Чесні правила для всіх

Усі підприємства оцінюються за одними і тими ж стандартами, що робить процес управління податками більш справедливим.

«Цей експериментальний проєкт — крок до сучаснішої і ефективнішої податкової системи, яка допоможе бізнесу працювати прозоріше і уникати проблем із податками», — підсумували у ДПС.

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