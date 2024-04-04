Як доїхати зі Словаччини до України: зручні маршрути і транспорт — Finance.ua

Як доїхати зі Словаччини до України: зручні маршрути і транспорт Сьогодні 17:13 — Особисті фінанси

Навіть попри введений воєнний стан, кордони України відкриті, в тому числі й для іноземців.За офіційною інформацією, яку надала Державна прикордонна служба на запит Visit Ukraine, за 2023 рік в Україну в'їхало понад 2,4 мільйона іноземців, серед яких 58 317 осіб були громадянами Словаччини.

Плануючи подорож в Україну, головне — дотримуватись міграційного законодавства та більш уважно поставитись до планування маршруту подорожі, адже повітряний простір в Україні закритий.

Наразі вʼїхати до України можна виключно на наземному транспорті - потягом, автобусом чи власним автомобілем. Кожен зі способів має свої переваги та недоліки.

● Потяг

Україна та Словаччина постійно розширюють своє залізничне сполучення. Наразі між державами курсує 2 рейси:

1. Рейс номер 962, Кошице — Чоп — Мукачево, відправлення з Кошице о 11:46, зупинка у Чопі - 15:32, прибуття на кінцеву станцію Мукачево — 16:35.

З Братислави на цей потяг можна приїхати на одному з наступних рейсів:

- EX601, Братислава (05:27) ➔ Кошице (10:53) — через Жиліну, Попрад-Татри.

— IC521, Братислава (06:22) ➔ Кошице (11:40) — через Жиліну, Попрад-Татри

2. Рейс номер 960, Кошице — Чоп — Мукачево, відправлення з Кошице о 08:46, прибуття у Чоп — 12:40, кінцева станція Мукачево — 14:00.

На цей рейс зручно приїхати на одному з наступних потягів:

— R615, Братислава (22:57) ➔ Кошице (04:41) — через Жиліну, Попрад-Татри.

— EN443, Прага (22:13) ➔ Кошице (08:33).

— EN627, Братислава (20:27) ➔ Кошице (08:33).

Вартість квитка від 9 євро.

У Чопі пасажири можуть пересісти на потяги до інших міст України: Київ, Харків тощо.

Чи варто їхати потягом зі Словаччини в Україну?

Переваги подорожі залізницею зі Словаччини в Україну:

1. Найшвидший спосіб перетнути кордон — проходження словацьких та українських митниць займає близько 2 годин.

2. Комфорт — завдяки зручному місцю пасажир під час подорожі зможе перепочити.

До недоліків можна віднести можливі затримки, тому, якщо Ваш маршрут має пересадки, краще, щоб вони були довше 1 години.

Де купити квитки на потяг зі Словаччини в Україну?

Квитки потрапляють в продаж о 08:00 годині за 20 днів до рейсу. За 1−2 дні до відправлення на сайті зʼявляються повернуті квитки.

Зауважте, що на деякі з рейсів для придбання квитків у вас буде 2−4 хвилини, бо їх дуже швидко розкуповують.

● Автобус

Ринок автобусних перевезень представлений великою кількістю компаній, від досвідчених перевізників з великим автопарком до новачків галузі.

У Словаччині автобуси в Україну відправляються з Кошице, Пряшева, Попрада, Жиліни, Трнави та прямують до більшості українських областей (Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Закарпатська, Харківська).

Обираючи перевізника, обовʼязково ретельно вивчіть умови перевезення багажу, доступний сервіс, який пропонує перевізник (туалет, можливості зарядити телефон, WiFi, безкоштовні напої та ін.). Також прочитайте відгуки пасажирів, а ще краще — запитайте у знайомих, які вже користувались послугами перевізників.

Вартість — квиток на прямий рейс від перевізника Flixbus за маршрутом Братислава-Київ коштує від 2 300 гривень (55 євро), час у дорозі - близько 26 годин.

З Ужгорода до Братислави автобусами можна дістатися за 1200−1700 грн (30−40 євро). Час у дорозі - 9−14 годин.

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