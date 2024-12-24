Як дохідна нерухомість трансформує клієнтський сервіс українських девелоперів — Finance.ua
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Як дохідна нерухомість трансформує клієнтський сервіс українських девелоперів

Нерухомість
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Дохідна нерухомість й надалі продовжує трансформувати український ринок нерухомості. Сьогодні можемо спостерігати, як одна змінна поступово вносить свої корективи в усі процеси галузі. Хвилею змін зачепило і клієнтський сервіс девелоперських компаній.
Річ у тім, що інвестори дохідної нерухомості не мають прив’язки до географії об’єкта. Вона не вимагає його фізичної присутності як на етапі вибору планування, документального оформлення та ремонту, так і на етапі її реалізації як готового бізнесу. Інвестор мінімально залучений до організаційних процесів та отримує справді пасивний прибуток завдяки роботі керівної компанії.
Як дохідна нерухомість трансформує клієнтський сервіс українських девелоперів
Саме тому традиційні відділи продажу з прив’язкою до житлового комплексу перестають бути актуальними у цій історії. Провідні девелоперські компанії розширюють сервіс своїх відділів продажу, і разом з тим розширюють можливості своїх клієнтів.
Для прикладу
Такі зміни впровадила у себе компанія національного формату SENSAR Development. На сьогодні забудовник має найширший девелоперський портфель дохідної нерухомості: апарт-комплекси, готелі, котеджні містечка у різних містах України. Клієнтський простір компанії також значно розширився та охоплює Львів, Ужгород, Яремче, Славсько, Запоріжжя. А зі стартом продажу останнього проєкту ЖК Smart City за 30 хвилин до центру Києва — ще й у селі Новосілки Київської області.
Як дохідна нерухомість трансформує клієнтський сервіс українських девелоперів
Якби компанія надавала традиційний сервіс, то у відділі продажу біля ЖК Smart City надавалися б консультації переважно щодо нерухомості цього ж об’єкту. Принципова відмінність нового підходу SENSAR Development в тому, що відтепер тут можна отримати консультацію з будь-якого проєкту компанії: чи це буде THE FIVE Hotel в Ужгороді, чи котеджне містечко GORA у Славсько, чи апарт-комплекс Smart Hill у центрі Яремче тощо.
І це дуже зручно для інвестора. Йому не потрібно їхати в якесь конкретне місто, щоб укласти вигідну угоду. Усі клієнти, де б вони не знаходились, отримують однаковий рівень обслуговування. З будь-якого клієнтського простору можна онлайн отримати повне занурення у кожний проєкт та обрати для себе те, що повністю відповідає власним запитам.
Як дохідна нерухомість трансформує клієнтський сервіс українських девелоперів
Представники команди SENSAR заявляють, що їх місія — бути надійним девелопером з найкращим клієнтським сервісом. А тому невдовзі клієнтський простір компанії буде розширюватись та покращуватись.
Тож будемо й надалі спостерігати за новою тенденцією на ринку нерухомості України, а також за змінами, які привносить у галузь дохідна нерухомість.
За матеріалами:
Sensar
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