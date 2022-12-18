Як дешево утеплити будинок чи квартиру: найдієвіші способи — Finance.ua

Як дешево утеплити будинок чи квартиру: найдієвіші способи Сьогодні 19:11 — Особисті фінанси

Як дешево утеплити будинок чи квартиру: найдієвіші способи

Утеплення будинку чи квартири допоможе мінімізувати втрату теплової енергії, а також знизити потрапляння холоду до приміщення. Утеплення житла — не з дешевих, але існують економічні методи.

Як утеплити будинок чи квартиру зсередини та зовні недорого — розповів Obozrevatel.

Утеплення підлог

Один із економічних методів — розміщення утеплювача для підлоги. Можна вистилати пінопласт або природний утеплювач. Дугий варіант — настеліть на підлогу поліетилен, а потім той самий пінопласт, але вже підвищеної щільності. Однак ці варіанти підійдуть не для всіх будинків, тому в окремих випадках буде потрібно капітальне утеплення підлоги.

Також можна утеплити за допомогою рулонних матеріалів. Наприклад, якщо висота стель у квартирі чи будинку не дозволяє підняти додатково підлогу на 10-15 см (того ж пінопласту чи мінеральної вати), існує альтернатива — спінений поліетилен. Він укладається як підкладка під ламінат чи паркетну дошку. Це допоможе значно зменшити втрати тепла.

Стіни всередині та зовні

У разі утеплення стін будинку зовні пінопласт користується найбільшою популярністю, оскільки це найдешевший варіант. Але проблема в тому, що вона не завжди може бути якісною. Часто продають неякісний матеріал із низькою щільністю.

Фахівці рекомендують користуватися утеплювачами, які виготовляються із сировини природного походження — органічними. До таких відносяться: арболіт, ДСП, пінополіуретан, пінопласт, фіброліт, ековата. Також підійдуть і неорганічні матеріали, до яких належать: скловата, мінеральна та керамічна вата.

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Також один з дешевих варіантів — скловата. До того ж вона не піддається грибкам та плісняві, але може деформуватися через воду. Інший варіант — ековата. Вона має високі біостійкі властивості та здатність пропускати повітря, її також використовують для утеплення фундаменту каркасних будинків.

Для утеплення будинку можна використовувати екструдований пінополістерол, тепофол мінеральну вату або кам’яну (базальтову вату) або скловату. Експерти стверджують, що зовнішнє утеплення ефективніше, тому — це вигідні інвестиції.

Вікна та двері

Найдешевший спосіб — самостійно заклеїти щілини силіконовим герметиком. Він наноситься на стики (зовні вікна) по всьому периметру. При цьому герметик слід наносити лише на суху поверхню.

Утеплити вікна допоможе монтажна піна. Її потрібно наносити між рамою та стіною. Також можна використовувати прогумований ущільнювач, але його доведеться щорічно міняти з настанням холодів. Зберегти тепло допоможе теплозберігаюча плівка, вона легко клеїться до скла за допомогою звичайного фена.

Дешево утеплити двері можна за допомогою накладного ущільнювача або щітки. Також можна виконати оббивку дерматином. Перед покриттям рекомендується утеплити двері за допомогою поролону, пінопласту або скла.

Загалом, велика частина тепла може виходити з будинку чи квартири через вікна та двері крізь щілини та протяги. Утеплення будинку потрібно почати з установки ущільнювачів там, де щось відкривається. Так, можна підібрати ущільнювач на клейкій основі. Слід перевірити, чи є щілини в рамах, лутках вікон чи їх периметрі.

Горище

На горищі найчастіше використовується пінопласт, це найбільш економічний варіант. Можна навіть застосувати найдешевший із найменшою щільністю. Однак слід укласти його в кілька шарів, але перед цим потрібно застелити горище поліетиленовою плівкою суцільно (для пароізоляції).

Також фахівці рекомендують для утеплення горища будинку керамзит, мінеральну вату та пінополіуретан, але це коштуватиме дорожче. До речі, втрата теплової енергії через дах становить 20%.

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