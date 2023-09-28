Як бренди борються з китайськими підробками Сьогодні 14:00

Як бренди борються з китайськими підробками

Finance.ua з’ясував, як сьогодні працює індустрія виготовлення підробок у Китаї та як бренди змушені боротися з фальсифікатом. Така боротьба відбувається на різних рівнях — від магазину конкретного виробника до найбільших у світі інтернет-платформ.

Багато відомих магазинів публікують інструкції для своїх покупців, як відрізнити оригінальну річ від підробки. Наприклад, продавці білизни бренду Victoria’s Secret розповіли, на що потрібно звертати увагу, купуючи їхню продукцію. Вивчивши інформацію про товар та його зовнішній вигляд, потрібно детально розглянути такі дані:

країна виробник;

ціна;

зовнішній вигляд бирки;

тканина;

якість швів;

фурнітура;

розмірний ряд.

Крім того, покупців закликали не вірити і акціям на кшталт «цей купальник продають за 10 доларів, бо він лишився останнім з колекції». Щоб визначити, підробка це чи ні, достатньо порівняти приблизну вартість пропозицій в інтернеті та на офіційному сайті. Вони мають бути в одному діапазоні.

Існує й інший, глобальніший рівень боротьби з підробками. Асоціація українсько-китайського співробітництва повідомила , що китайську компанію інтернет-торгівлі Alibaba неодноразово критикували власники світових брендів. Компанію звинуватили у недостатніх зусиллях у боротьбі з копіюванням товарів люксових виробників.

Через це у 2016 році для боротьби з контрафактною продукцією, яка продається на інтернет-майданчиках китайського холдингу, Alibaba об'єдналася з великими компаніями, включаючи Louis Vuitton, Mars і Samsung і ще 16 компаній. Вони збирають дані про підробки, розміщені на інтернет-платформах, щоб боротися з цим явищем.

Об'єднання отримало назву Alibaba Big Data Anti-Counterfeiting Alliance. Система холдингу Alibaba щодня сканує понад 10 млн товарів. Результат цієї роботи — виявлення мільйонів одиниць із підробленими товарами та припинення співпраці з десятками тисяч постачальникі.

Боротьба з підробками — важлива для брендів зі світовим ім'ям. Адже для них найбільшою шкодою через масове виробництво підробок є навіть не втрата доходів, а втрата репутації.

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