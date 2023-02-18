Як біженцям з України отримати постійну прописку у Фінляндії — Finance.ua

Як біженцям з України отримати постійну прописку у Фінляндії Сьогодні 13:35 — Особисті фінанси

Як біженцям з України отримати постійну прописку у Фінляндії

Українські біженці, які прибули до Фінляндії, можуть оформити прописку для проживання в цій країні.

Про це пише visitukraine.today.

Для отримання прописки громадяни України можуть подати заявку до Агентства цифрової інформації та обліку населення. Для цього потрібно:

прожити у Фінляндії один рік;

мати дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту, отриманого хоча б рік тому, та продовжений до 4 березня 2024 року;

мати фінський особистий ідентифікаційний номер.

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Так, якщо дозвіл на проживання в рамках тимчасового захисту ви подали 5 травня 2022 року та його було продовжено до 4 березня 2024 року, в такому разі заявку на отримання постійної прописки у муніципалітеті проживання можна подати не раніше ніж 5 травня 2023 року.

Що робити, якщо у вас немає особистого ідентифікаційного номера?

Ви можете подати заявку на отримання ідентифікаційного номера вже зараз у своєму центрі прийому біженців, який надішле заявку до Агентства цифрою інформації, або відвідавши Агентство самостійно.

Де можна подати заявку на оформлення прописки у Фінляндії?

Заяву на оформлення постійної прописки можна буде подати на сайті dvv.fi . Онлайн-форма з’явиться на сайті 1 березня 2023 року. У такому разі немає потреби відвідувати місцевий центр обслуговування.

Якщо я працюю чи навчаюсь, заявку можна подати вже зараз?

Якщо ви працюєте або навчаєтеся, заявку на постійну прописку в муніципалітеті проживання можна подати, якщо у вас є:

дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту, дійсного не менше одного року, та постійне місце роботи тривалістю не менше 2 років або місце навчання;

член сім’ї, який має постійну прописку у муніципалітеті проживання у Фінляндії.

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