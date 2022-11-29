Як безпечно користуватись свічками та генераторами в умовах відсутності електрики — Finance.ua

Як безпечно користуватись свічками та генераторами в умовах відсутності електрики Сьогодні 07:22 — Особисті фінанси

Як безпечно користуватись свічками та генераторами в умовах відсутності електрики

Аварійні відключення світла змушують українців шукати засоби, які допоможуть освітлювати, обігрівати помешкання та готувати їжу в умовах відсутності електрики. Втім, не всі з них безпечні. Деякі вимагають підвищеної обережності й, зокрема, це стосується свічок, генераторів, пічок та газових горілок.

Тож у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадали декілька правил , які дозволять безпечно використовувати зазначені прилади та убережуть користувача від надзвичайної ситуації.

Використання свічок:

встановлюйте їх у невисокі металеві свічники, які не перехилятимуться та міцно стоятимуть на поверхні;

для розміщення оберіть рівну поверхню якомога далі від легкозаймистих матеріалів та речей: одягу, занавісок, паперу тощо;

якщо ви використовуєте декілька свічок, то встановлюйте їх подалі одна від одної — на відстань не менше 10 см;

не паліть свічки до кінця — залишайте недогарок довжиною 2-3 см. Тоді ґніт буде у вертикальному положенні й горіння буде під контролем;

у жодному разі не залишайте запалені свічки без нагляду. Обов’язково гасіть їх перед тим, як маєте залишити приміщення або лягти спати.

Використання генераторів:

не використовуйте у квартирі, будинку чи гаражі. Пристрій повинен працювати на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, стін та дверей;

не підключайте до домашньої мережі, якщо потужність електростанції значно перевищує пропускну здатність розетки;

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заправляйте паливом тільки за межами приміщень та після повного охолодження. Інакше є загроза його займання через потрапляння на гарячі агрегати двигуна;

захищайте генератор від вологи та дощу. Потрапляння їх у пристрій може призвести до короткого замикання або ураження електричним струмом.

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