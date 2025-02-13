Як без проблем завести автомобіль у мороз — порада експерта Сьогодні 03:33 — Технології&Авто

Як без проблем завести автомобіль у мороз — порада експерта

У лютому синоптики обіцяють справжні морози, і це може створити чимало проблем для нас, водіїв, особливо зранку. Холод впливає на акумулятори, моторне масло стає густішим, і все це робить запуск двигуна складнішим.

Що варто знати

Особливо обережно треба ставитися до акумулятора. На морозі його ємність сильно зменшується, і старі батареї можуть просто не витримати. Треба намагатися перед морозами зарядити акумулятор, а якщо машина довго стоїть на вулиці, на ніч забираю батарею в тепле місце, щоб уникнути розрядки.

Якщо не запускається двигун, треба перевірити свічки запалювання — нагар може заважати іскроутворенню.

Коли настають холоди, запускати машину треба обережно. По-перше, вимикати всі електроприлади — фари, обігрів, клімат-контроль. Це допомагає акумулятору не розряджатися так швидко.

Далі просто увімкніть запалювання і почекайте пару секунд, щоб насос підкачав пальне. Якщо двигун не заводиться з першого разу, не крутіть стартер більше ніж 10 секунд, щоб його не перегріти.

Для машин з механічною коробкою передач завжди натискаю зчеплення перед запуском і тримаю його ще пару секунд після того, як мотор запуститься. Так двигун працює м’якше, і трансмісія не зношується так швидко.

І, на останок, не варто довго прогрівати двигун на холостих обертах. Хвилина-дві — і можна спокійно їхати, починаючи з помірних обертів.

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uamotors За матеріалами:

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