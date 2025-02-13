Як без проблем завести автомобіль у мороз — порада експерта — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як без проблем завести автомобіль у мороз — порада експерта

Технології&Авто
3
Як без проблем завести автомобіль у мороз — порада експерта
Як без проблем завести автомобіль у мороз — порада експерта
У лютому синоптики обіцяють справжні морози, і це може створити чимало проблем для нас, водіїв, особливо зранку. Холод впливає на акумулятори, моторне масло стає густішим, і все це робить запуск двигуна складнішим.

Що варто знати

Особливо обережно треба ставитися до акумулятора. На морозі його ємність сильно зменшується, і старі батареї можуть просто не витримати. Треба намагатися перед морозами зарядити акумулятор, а якщо машина довго стоїть на вулиці, на ніч забираю батарею в тепле місце, щоб уникнути розрядки.
Якщо не запускається двигун, треба перевірити свічки запалювання — нагар може заважати іскроутворенню.
Коли настають холоди, запускати машину треба обережно. По-перше, вимикати всі електроприлади — фари, обігрів, клімат-контроль. Це допомагає акумулятору не розряджатися так швидко.
Далі просто увімкніть запалювання і почекайте пару секунд, щоб насос підкачав пальне. Якщо двигун не заводиться з першого разу, не крутіть стартер більше ніж 10 секунд, щоб його не перегріти.
Для машин з механічною коробкою передач завжди натискаю зчеплення перед запуском і тримаю його ще пару секунд після того, як мотор запуститься. Так двигун працює м’якше, і трансмісія не зношується так швидко.
І, на останок, не варто довго прогрівати двигун на холостих обертах. Хвилина-дві — і можна спокійно їхати, починаючи з помірних обертів.
Страхування автомобіля: обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

За матеріалами:
uamotors
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.