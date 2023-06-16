Як банкіри планують змінювати дохідність гривневих депозитів: 10 найприбутковіших банків (інфографіка) — Finance.ua

Як банкіри планують змінювати дохідність гривневих депозитів: 10 найприбутковіших банків (інфографіка) Сьогодні 11:03 — Кредит&Депозит

Як банкіри планують змінювати дохідність гривневих депозитів: 10 найприбутковіших банків (інфографіка)

Аналітики ICU вважають, що загалом банкам доведеться підвищувати ставки за валютними вкладами з нуля до чогось «свідомішого». «І доки гіганти ринку, Приват та Ощад, не роблять таких рухів, банки середнього та дрібного калібру вже поступово нарощують ставки. 2−3% річних у доларі вже стає чимось реальнішим», — коментують в ICU.

Читайте також Пишний розповів, як змінилась частка строкових депозитів за місяць

Що стосується гривневих депозитів, наразі пропонують найбільші ставки, вже зараз розмірковують над необхідністю їх корекції.

«Думаю, в перспективі місяця-двох корекція є неминучою. Наскільки вона буде глибокою, залежить від багатьох чинників. Вплинути на рішучість банків можуть, насамперед, сигнали від регулятора за підсумками засідання монетарного комітету у цей четвер. Навряд чи НБУ наважиться на зміну ставки цього разу, але при цьому цілком можна очікувати на зміну риторики. Що, зі свого боку, зможе стимулювати активнішу корекцію депозитних ставок», — каже банкір, Голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

Читайте також Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

«Вже зараз відсоткові ставки за депозитами впритул наблизились до 20−21% річних, і їх зростання є малоймовірним. Ба більше, є певні сигнали з боку НБУ, що вже восени облікова ставка може бути зменшена. Це автоматично призведе до зменшення вартості депозитних сертифікатів НБУ та, відповідно, розверне тренд зі зростання відсоткових ставок за депозитами населення. Таким чином, саме найближчі літні місяці видаються найпривабливішими з погляду розміщення нових вкладів для максимізації відсоткових доходів населення», — вважає Дмитро Замотаєв.

«Зараз деякі банки вже дають дохідність за вкладами понад 20%. Думаємо, що на цій позначці ринок умовно зупиниться. Ба більше, очікуємо поступового, хоч і помірного, зниження облікової ставки, що призведе і до стабілізації відсоткових ставок», — каже член правління Агропросперіс Банку Сергій Козлов.

Читайте також Банкіри хочуть змін в Кодекс про банкрутство боржників

За оперативними даними НБУ, в травні українці збільшили вкладення у гривні на 2,0% та скоротили валютні депозити на 3,5%.

Поки що, говорить Іван Світек, найбільшим попитом продовжують користуватись найкоротші вклади. Але, зважаючи на зміни дизайну монетарної політики, ситуація поступово змінюватиметься: банки пропонуватимуть за довгими депозитами помітно вищі ставки, що спонукатиме вкладників розміщувати свлї кошти на довші терміни.

За словами Сергія Козлова, в Агропросперіс Банку третина вкладів розміщена на терміни від одного року, але найпопулярнішими є вклади на 3−6 місяців. Із урахуванням цього попиту на короткострокові вклади, банк із 1 червня запровадив акційний депозит під найвищі ставки на 95 днів.

Дмитро Замотаєв каже, що банк Глобус проводить депозитну акцію, в рамках якої клієнти можуть отримати до 21% річних, розміщуючи гроші на гривневому депозиті на термін від 9 місяців до 1 року. «Не дивно, що понад 70% нових вкладів розміщуються саме на цей період», — додає він.

Які банки змінювали ставки

Банк Конкорд додав 2 в.п. до дохідності гривневих вкладів на 6 місяців і тепер платить за ними 18% річних.

Кристалбанк підвищив ставки за гривневими депозитами на 9 та 12 місяців на 1,5 в.п. — до 17% річних. Водночас, банк знизив на 1 в.п. дохідність безстрокових вкладів, за якими платить тепер 1,2% річних. підвищив ставки за гривневими депозитами на 9 та 12 місяців на 1,5 в.п. — до 17% річних. Водночас, банк знизив на 1 в.п. дохідність безстрокових вкладів, за якими платить тепер 1,2% річних.

Піреус збільшив ставки за гривневими вкладами на 3 та 6 місяців на 1 в.п. Після підвищення дохідність за цими вкладами сягнула 15% та 16% річних відповідно.

РВС Банк, який підвищив ставки за депозитами в усіх трьох валютах. Абсолютна більшість банків цього разу не змінювали дохідність депозитів у доларі та євро . Єдиним винятком став, який підвищив ставки за депозитами в усіх трьох валютах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.