Як багатодітним батькам достроково оформити пенсію — Finance.ua

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Як багатодітним батькам достроково оформити пенсію

Особисті фінанси
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Як багатодітним батькам достроково оформити пенсію
Як багатодітним батькам достроково оформити пенсію
Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей, мають право достроково вийти на пенсію у 50 років за умови наявності 15 років страхового стажу. Як це зробити — роз’яснили у Мінреінтеграції.

Які документи потрібні для призначення пенсії

  • Документ, що посвідчує особу.
  • Документ, що засвідчує набутий страховий стаж.
  • Свідоцтва про народження дітей або їхні паспорти.

Куди та коли варто подавати заяву

Заяву про призначення дострокової пенсії можна подати до органу Пенсійного фонду в термін не раніше, ніж за один місяць до виповнення пенсійного віку (50-річчя для жінок) і бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку.
Якщо заява була подана своєчасно, виплати надходитимуть з дня 50-річчя.
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Важливо! Багатодітний батько має право на отримання дострокової пенсії за умови, якщо мати не скористалася своїм правом або у разі її відсутності. Зауважимо, що багатодітний батько має право вийти на пенсію у 55 років за наявності 20 років страхового стажу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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