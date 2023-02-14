Як багатодітним батькам достроково оформити пенсію — Finance.ua

Як багатодітним батькам достроково оформити пенсію Сьогодні 13:32 — Особисті фінанси

Як багатодітним батькам достроково оформити пенсію

Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей, мають право достроково вийти на пенсію у 50 років за умови наявності 15 років страхового стажу. Як це зробити — роз’яснили у Мінреінтеграції.

Які документи потрібні для призначення пенсії

Документ, що посвідчує особу.

Документ, що засвідчує набутий страховий стаж.

Свідоцтва про народження дітей або їхні паспорти.

Куди та коли варто подавати заяву

Заяву про призначення дострокової пенсії можна подати до органу Пенсійного фонду в термін не раніше, ніж за один місяць до виповнення пенсійного віку (50-річчя для жінок) і бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку.

Якщо заява була подана своєчасно, виплати надходитимуть з дня 50-річчя.

Важливо! Багатодітний батько має право на отримання дострокової пенсії за умови, якщо мати не скористалася своїм правом або у разі її відсутності. Зауважимо, що багатодітний батько має право вийти на пенсію у 55 років за наявності 20 років страхового стажу.

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