Як абітурієнтам вибрати професію у 2026 році Сьогодні 16:08

Як вибрати професію у 2026 році, Фото: magnific

Вибір професії у 17 років — це завдання із зірочкою. Ще вчорашній школяр має ухвалити рішення, яке значною мірою вплине на його подальше життя. Щоб зробити усвідомлений вибір, фахівці радять орієнтуватися на власні вміння, інтереси та ситуацію на ринку праці.

Work.ua проаналізував , які професії будуть затребувані в майбутньому та на що варто спиратися при виборі професії.

Як обрати професію: п’ять ключових критеріїв

Інтерес. Вибір варто починати з того, що справді захоплює. Щоб побачити зону інтересів, можете відштовхуватися від улюблених шкільних предметів, хобі, конкретних завдань, які подобається виконувати.

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Наприклад, вам подобається біологія. Перший фах, що спадає на думку — лікар. Але це також може бути фармацевтика, лабораторна діагностика, реабілітація, ветеринарія, агросектор, біотехнології.

Здібності. Важливо враховувати не лише оцінки, а й те, які завдання даються легше за інші та не викликають виснаження. Запитайте себе: «Що мені легше робити, ніж іншим?», «Над якими завданнями я можу працювати довго й не втрачати інтерес?».

Ринок праці. Якщо перші два критерії допомагають зрозуміти, що вам цікаво і що ви вмієте, то ринок праці показує, чи є попит на ці навички та який рівень оплати пропонують роботодавці.

Для цього варто переглянути вакансії на платформі з пошуку роботи та звернути увагу на кілька ключових моментів:

загальну кількість вакансій у вибраній сфері;

наявність пропозицій у вашому місті або можливість дистанційної роботи (особливо якщо переїзд не розглядається);

частку вакансій для кандидатів без досвіду та вимоги до таких претендентів;

рівень зарплат для початківців і більш досвідчених фахівців;

які компанії шукають таких фахівців, це великий бізнес чи малий.

Це допоможе зрозуміти, чи затребувана та чи інша професія на ринку праці та наскільки складно буде знайти першу роботу.

Формат життя. Графік, навантаження, рівень соціальної взаємодії та умови праці суттєво впливають на щоденне життя й мають враховуватися заздалегідь.

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Гнучкість кар’єри. У 17 років складно точно знати, ким хочеш бути. Тому є сенс вибирати не стільки конкретну професію, а сферу, в якій хотілося б розвиватися.

Наприклад, освіта журналіста на загал відкриває двері не лише в ЗМІ, а й у комунікації, PR, частково — SMM.

Поставте собі запитання: «Якщо через 3−6 років я зрозумію, що ця професія мені не підходить, які навички я зможу забрати із собою?»

Які професії будуть затребувані в майбутньому

В умовах війни складно прогнозувати, але якщо відштовхуватися саме від реалій сьогодення, то найближчими роками ринок праці особливо гостро потребуватиме фахівців таких сфер і професій:

Фахівці оборонного-промислового комплексу. Це цілий спектр технічних і нетехнічних професій. Та найперше галузі потрібні інженери, пілоти та збиральники БПЛА, електромеханіки, слюсарі. Спеціалісти робітничих професій. Логісти, водії, будівельники — цих людей уже зараз критично бракує, і вони будуть потрібні в майбутньому. Медики, зокрема реабілітологи, протезисти, фахівці з психологічного здоровʼя. На жаль, повномасштабне вторгнення накладає відбиток на стан здоровʼя українців. На цей чинник накладається загальносвітовий тренд гострої нестачі лікарів. Карʼєрні консультанти, коучі, фахівці з повернення ветеранів. Періодична зміна професії чи сфери діяльності — нова норма сьогодення. Крім того, після завершення війни Україна матиме приблизно 5−6 мільйонів ветеранів і членів їхніх родин, прогнозує уряд. Вони шукатимуть себе на цивільному ринку праці. Фахівці з кібербезпеки. Захист даних — важлива частина протидії ворогу. Ця спеціальність на стику безпеки й IT затребувана не лише в державному секторі, а й у великих приватних компаніях.

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