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ТОП-10 найкращих університетів світу

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Массачусетський технологічний інститут (MIT, США)
Массачусетський технологічний інститут (MIT, США)
Одна з найвідоміших компаній з оцінки діяльності вищих навчальних закладів — британська Quacquarelli Symonds (QS) — опублікувала свіжий рейтинг провідних університетів світу.
Про це пише Economx.
У QS World University Rankings 2027 порівняно з минулим роком було розглянуто приблизно на 340 закладів більше. З 106 країн було досліджено 8808 університетів, з яких 1504 потрапили до списку найкращих.
Рейтинг найкращих університетів світу:
  • перше місце — Массачусетський технологічний інститут (MIT, США)
  • друге та третє місця поділяють Імперський коледж Лондона (Велика Британія) та Стенфордський університет (США)
  • четверте місце — Оксфордський університет
  • п’яте місце — Гарвардський університет
  • шосте місце — Кембриджський університет
  • сьоме місце — Каліфорнійський технологічний інститут
  • восьме-дев'яте місця — Університетський коледж Лондона (UCL, Велика Британія) та Вища технічна школа Цюріха (ETH)
  • десяте місце — Національний університет Сінгапуру.
Рейтинг QS оцінює вищі навчальні заклади світу за дев’ятьма показниками. Серед них — академічна репутація, цитованість наукових праць та думки роботодавців.
Також враховуються успішність випускників, частка іноземних викладачів, дослідників і студентів, а також міжнародна інтегрованість досліджень.
Додатково оцінюються співвідношення викладачів і студентів та досягнення у сфері сталого розвитку.
За матеріалами:
УНІАН
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