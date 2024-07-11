Xiaomi випустить сімейний кросовер у 2026 році — Finance.ua
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Xiaomi випустить сімейний кросовер у 2026 році

Технології&Авто
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Xiaomi випустить сімейний кросовер у 2026 році
Xiaomi випустить сімейний кросовер у 2026 році
Xiaomi Motors планує випустити третю модель у 2026 році. Нею стане сімейний гібридний позашляховик зі збільшеним запасом ходу, який позиціонуватиметься як сімейний автомобіль.
Xiaomi пов’язує великі надії з цією новинкою та розробила інноваційну бізнес-модель сервісного обслуговування для цього автомобіля. Вона полягає у використанні апаратного забезпечення рівня побутової електроніки для заміни компонентів автомобільного рівня, не пов’язаних із функціональною безпекою, повідомляє джерело.
Привабливою для клієнтів стане можливість укомплектувати автомобіль за власним бажанням за допомогою онлайн-інструментів Xiaomi.
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Xiaomi раніше ділилася своїми планами випускати по одному автомобілю на рік, починаючи з електричного седана Xiaomi SU7, компактного кросовера у 2025 році та повнорозмірного позашляховика зі збільшеним запасом ходу у 2026 році. Додаткова інформація про нові продукти з’явиться на конференції Xiaomi, що відбудеться в цьому місяці.
Джерело зазначає, що новій моделі технологічного бренду доведеться конкурувати на ринку з сімейним кросовером Li Auto, продаж якого досягає 50 000 одиниць на місяць. Є думка, що Xiaomi спробує поставити на сімейний автомобіль прийнятний цінник в $20 000.
За матеріалами:
Ampercar
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